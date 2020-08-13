Бразильський виробник електроніки IGB Eletrônica звинувачує Apple привласненні торгової марки iPhone. Компанія запевняє, що подала заявку на реєстрацію товарного знака G Gradiente iphone ще у 2000 році.

Як кажуть в IGB Eletrônica, вони планували випустити власний телефон, але його реєстрація пройшла лише в 2008 році, коли вже на ринку був Apple iPhone передає 9to5Mac.

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Деталі скандалу

Щоправда, IGB Eletrônica таки випустила власний смартфон у 2012 році під брендом Gradiente iphone. Він працював на базі на Android.

Після цього Apple звернулася до Національного інституту промислової власності з проханням визнати недійсним товарний знак, зареєстрований IGB Eletrônica. В Apple заявили, що IGB не користувалася своїм брендом Gradiente iphone до виходу "справжнього" iPhone. Крім того, Apple стверджує, що інші компанії скопіювали її бренд з першої малої буквою "i" після анонсу першого iMac в 1998 році.

Так виглядає Gradiente iphone / 9to5Mac

В результаті, через звернення Apple бразильська компанія втратила виняткові права на товарний знак.

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Однак, після чергового запиту IBG Верховний суд Бразилії вирішив переглянути своє останнє рішення. Тож судова тяганина триває і ситуація може змінитись.