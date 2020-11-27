Бренд Nokia презентував в Європі одразу 7 телевізорів з функціями Smart TV. Вони отримали діагональ дисплея від 32 до 75 дюймів. Також усі моделі отримали чисту версію Android TV без сторонніх надбудов.

Усі моделі смарт-телевізорів Nokia мають підтримку технології об'ємного звучання, також вони оснащені пультом з підсвічуванням і широкий набір інтерфейсів, повідомляє Gizmochina.com.

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Що ще цікавого

Всі моделі фірмової серії працюють на базі чотириядерного процесора ARM CA55 з графічним прискорювачем Mali 470 MP3. Об'єм оперативної пам'яті новинок складає 1,5 ГБ, а флеш-пам’яті 8 ГБ.

Пульт має підсвітку / Фото gizmochina.com

Тільки одна 32-дюймова модель отримала гігабайт оперативної пам'яті. Працюють телевізори під управлінням операційної системи Android TV 9.0.

Всі моделі оснащені модулями бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. Набір провідних інтерфейсів новинок включає чотири порти HDMI (один з підтримкою ARC), два USB 2.0 Type-A і роз'єм Ethernet.

Ще однією цікавою фішкою став комплектний пульт ДУ з підсвічуванням.

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Ціна

Новинки надійдуть у продаж в Європі вже найближчим часом.