Бренд Nokia випустив одразу 7 смарт-телевізорів: характеристики і ціни
Бренд Nokia презентував в Європі одразу 7 телевізорів з функціями Smart TV. Вони отримали діагональ дисплея від 32 до 75 дюймів. Також усі моделі отримали чисту версію Android TV без сторонніх надбудов.
Усі моделі смарт-телевізорів Nokia мають підтримку технології об'ємного звучання, також вони оснащені пультом з підсвічуванням і широкий набір інтерфейсів, повідомляє Gizmochina.com.
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Що ще цікавого
Всі моделі фірмової серії працюють на базі чотириядерного процесора ARM CA55 з графічним прискорювачем Mali 470 MP3. Об'єм оперативної пам'яті новинок складає 1,5 ГБ, а флеш-пам’яті 8 ГБ.
Пульт має підсвітку / Фото gizmochina.com
Тільки одна 32-дюймова модель отримала гігабайт оперативної пам'яті. Працюють телевізори під управлінням операційної системи Android TV 9.0.
Всі моделі оснащені модулями бездротового зв'язку Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 4.2. Набір провідних інтерфейсів новинок включає чотири порти HDMI (один з підтримкою ARC), два USB 2.0 Type-A і роз'єм Ethernet.
Ще однією цікавою фішкою став комплектний пульт ДУ з підсвічуванням.
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Ціна
Новинки надійдуть у продаж в Європі вже найближчим часом.
- Nokia Smart TV 32 дюйма –399,90 євро (12 300 гривень)
- Nokia Smart TV 43 дюйма – 549,90 євро (18 100 гривень)
- Nokia Smart TV 50 дюйма – 599,90 євро (19 800 гривень)
- Nokia Smart TV 55 дюйма – 699,90 євро (23 100 гривень)
- Nokia Smart TV 58 дюймів – 799,90 євро (26 400 гривень)
- Nokia Smart TV 65 дюймів – 899,90 євро (29 700 гривень)
- Nokia Smart TV 75 дюймів – 1399,90 євро (46 200 гривень).
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