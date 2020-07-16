Компанія Kamp C застосувала найбільший в Європі 3D-принтер COBOD для будівництва класичного заміського будинку в Антверпені. Проєкт був реалізований протягом трьох тижнів, і він дозволив заощадити близько 60% матеріалів і бюджету в порівнянні з будівництвом такого ж будинку традиційним способом. В майбутньому ця технологія дозволить зводити подібні будинки за 2 дні.

Проєкт був створений для дослідницьких цілей і освітлення можливостей архітектури з підтримкою 3D-друку. Це перший двоповерховий житловий будинку, надрукований на 3D-принтері, а загальна площа будівлі склала 90 квадратних метрів, повідомляє New Atlas.

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Особливості роботи принтера

Принтер CODOD використовує метод видавлювання цементоподібної суміші з сопла для створення фундаменту й стін. Коли основна частина була завершена, будинком зайнялися будівельники й архітектори. Перші встановили вікна, двері й дах, а другі облаштували житловий простір.

"Міцність стисненого матеріалу в три рази вища, ніж у звичайного будинку з цегли. Крім волокон в бетоні, кількість використовуваної арматурної сітки вкрай обмежена. В результаті технологія усунула необхідність в опалубці, що дозволило заощадити близько 60% матеріалів, часу та бюджету, – розповідає головний менеджер проекту Марійці Аертс.



Інтер'єр надрукованої на 3D-принтері будівлі

Готова споруда нагадує типові бельгійські будинки. Всередині розташований передпокій, дві великі кімнати, одна з яких може бути спальнею, а друга вітальнею і кухонною зоною. Автори проєкту також додали кілька додаткових функцій, на зразок підігріву підлоги, сонячних панелей і теплового насоса.

Автори проєкту вважають, що в майбутньому будівництво об'єктів подібної площі та поверховості можна буде скоротити до двох днів.

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Перспективи 3D-друку будівель

За останні кілька років адитивні технології зробили різкий стрибок від невеликих 3D-принтерів, що друкують маленькі деталі, до значних верстатів, розроблених для авіаційної промисловості й будівництва будівель.

Найчастіше 3D-друк для будівництва будинків позиціонується як "бюджетне житло для кожного", проте в Kamp C вважають, що доступний будинок не повинен бути аналогом землянки і пропонують повноцінні будівлі.

Такий тип будівництва набирає широкої популярності завдяки своїй ефективності, дешевизні й простоті. Цілком можливо, що через 15-20 років він стане масовим і вже нікого не дивуватиме.