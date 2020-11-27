Міністерство цифрової трансформації України оголосило про проведення конкурсу з пошуку помилок та вразливостей у додатку Дія. Тому, хто зламає, обіцяють винагороду.

Захід анонсували ще в жовтні. Проте точної дати не назвали. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 27 листопада опублікував на своєму телеграм-каналі повідомлення про початок Bug Bounty, в рамках якої запропонують зламати додаток Дія.

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Для цього створять копію додатку Дія та дозволять так званим "білим" хакерам зламати її. Завданням заходу є пошук помилок та вразливостей, які потенційно можуть призвести до отримання зловмисниками доступу до даних додатку та його користувачів.

Важливо завжди покращувати безпеку продукту, навіть якщо все в нормі. Це буде челендж для білих хакерів з усього світу на платформі Bugcrowd. Міжнародна компанія спеціалізується на кібербезпеці та багбаунті,

– написав Михайло Федоров.

Подібні програми є звичною практикою в ІТ. Зокрема, до них вдаються Facebook, Yahoo!, Google, Reddit, Square, Apple та Microsoft.

За свою роботу учасники отримають винагороду. Федоров розповів, що загальний призовий фонд складе один мільйон гривень. Він і буде розподілений між тими учасниками, які знайдуть вразливі місця: чим небезпечніший баг, тим більша винагорода чекає на хакера.

Передбачається, що учасники матимуть п'ять днів на пошук вразливих місць.