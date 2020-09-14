Microsoft повідомила, що китайська компанія ByteDance прийняла рішення не продавати їй американську частину соціальної мережі TikTok. Паралельно з цим видання The Wall Street Journal і повідомило, що в ролі "надійного технологічного партнера" обрано компанію Oracle.

WSJ посилається на джерела, знайомі з проведенням переговорів щодо реалізації американського сегмента TikTok. Операція буде оформлена не як прямий продаж. Oracle стане керувати операціями соцмережі в США за допомогою власних хмарних технологій.

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Які плани Microsoft мала на TikTok

Microsoft не володіє великою кількістю інформації про поведінку людей у соціальних мережах. Відтак дані про взаємодію користувачів TikTok могли б поліпшити роботу Microsoft з аналітичними даними.

Разом з тим сервіс TikTok міг бути пов’язаний з рекламним бізнесом Microsoft на 7 мільярдів доларів. Це могло б суттєво змінити ріст техногіганта.

Що відомо про Oracle

Oracle – постачальник корпоративного програмного забезпечення і серверного устаткування, майже не має в своєму портфелі продуктів, призначених для звичайних користувачів. Цікавою деталлю є те, що власник Oracle, Ларры Еллысон, є добрим другом та лобістом інтересів президента США Дональда Трампа. Він відкрито підтримує чинного лідера Сполучених Штатів і навіть проводив збір коштів на підтримку Трампа у власному маєтку.

6 серпня президент США підписав розпорядження про припинення взаємодії з ByteDance, яке мало на увазі блокування TikTok на території країни протягом 45 днів. Альтернативою був запропонований продаж частини соцмережі американській компанії.

Адміністрація Трампа вважає, що TikTok загрожує національній безпеці: дані американських користувачів, які збирає додаток, можуть виявитися в руках китайської влади.

Крім Oracle і Microsoft, на покупку частини TikTok претендував Twitter.