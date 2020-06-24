Компанія OnePlus ще не представила недорогі телевізори, але вже розпочала приймати попередні замовлення. Наразі замовлення можна оформити на сайті Amazon India.

Як передає Gizchina, якщо оформити замовлення зараз, то виробник пропонує розширену гарантію, яка діє 2 роки. Ця пропозиція діє до 5 серпня.

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При цьому офіційна презентація запланована 2 липня.

Ціна

Наразі точної вартості телевізорів не оголошено. Відомо лише, що це буде бюджетна серія. Під час попереднього замовлення користувач має заплатити 13 доларів (350 гривень). Точну вартість новинок оголосять під час презентації.

Раніше генеральний директор OnePlus Піт Лау підтвердив, що бренд випустить дві моделі доступних телевізорів. Він також запропонував користувачам вгадати ціну та дав підказку, що вона буде у діапазоні від 145 до 265 доларів.

Що ще відомо

Як раніше стало відомо, екрани нових телевізорів охоплюють 93% колірного простору DCI-P3 і підтримують розширений динамічний діапазон Dolby Vision.

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OnePlus також створила набір технологій Gamma Engine для поліпшення якості зображення. Він включає можливість програмного підвищення якості відео, динамічну контрастність, MEMC (Motion Estimation / Motion Compensation) і так далі. Це забезпечує чіткішу та яскравішу картинку, а зображення відтворюється максимально плавно, навіть для відео з дуже високою якістю.