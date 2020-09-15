Вже сьогодні ввечері, 15 вересня, компанія Apple проведе довгоочікувану презентацію. І якщо анонс iPhone 12 під питанням, то презентацію нового покоління розумного годинника підтвердили багато інсайдерів.

При цьому авторитетний інформатор Еван Бласс вирішив не чекати офіційної презентації та злив характеристики Apple Watch 6, передає gizmochina.com.

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Що цікавого

Apple Watch Series 6 буде працювати на базі мобільної платформи S6. Цей девайс, як і попередники. вийде на ринок у двох розмірах. При цьому обидві версії будуть представлені з Bluetooth або LTE на вибір.

- iPad Air 4th Gen: A14 and USB-C

- iPad 8th Gen: A12X and Lightning

- Apple Watch Series 6: S4, 2 sizes, both BT and LTE

- Apple Watch SE: also in 2 sizes, also BT and LTE versions — Evan Blass (@evleaks) September 14, 2020

Apple Watch "для бідних"

Цікаво, що експерт додав характеристики ще одного розумного годинника. Це буде більш доступна версія девайсу, яка ймовірно отримає назву Apple Watch SE. нагадаємо, що про анонс "смартгодиннка для бідних" інсайдери говорили і раніше. Він має змінити Apple Watch Series 3.

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Apple Watch SE також буд представлено у двох розмірах. Обидва девайси отримають підтримку BT та LTE.