Компанія Xiaomi оголосила про випуск бездротового ручного пилососа Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite. Пристрій відрізняється полегшеним корпусом, набором з декількох щіток і доступною ціною.

Основний блок Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite важить всього 1,2 кг, що дозволяє легко ним керувати, очищаючи не тільки підлогу, але також стелю і меблі, повідомляє iGeekPhone.

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Особливості Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite

У зібраному вигляді з трубою і щіткою пристрій важить 2,3 кг. Він оснащений безщітковим двигуном, здатним забезпечити потужність всмоктування до 17 000 Па, і підтримує два режими роботи. Завдяки системі фільтрації із застосуванням HEPA-фільтра усередині пилососа залишається 99,97% зібраного пилу і дрібних частинок.



Пилосос Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite / Фото Xiaomi

Крім основної електрощітки, у комплекті з пилососом поставляється кілька додаткових насадок. Від повного заряду він здатний пропрацювати до 45 хвилин в економному режимі і до 13 хвилин при активації режиму підвищеної потужності.

Ціна

У Китаї ціна Xiaomi Mijia Wireless Vacuum Cleaner Lite складає всього 75 доларів (≈2 196 гривень).