Компанія CarDroid Innovations випустила компактний донгл. Його під’єднують до головного пристрою автомобіля і девайс пропонує власнику повноцінну операційну систему Android 9 Pie, як альтернативу прошивці Android Auto.

Спочатку новинку представили на краудфандінговому майданчику Indiegogo, повідомляє Notebookcheck.net.

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Що цікавого

Новинка має вигляд компактного комп'ютера, що працює під управлінням операційної системи Android 9 Pie. Девайс доступний у двох варіантах оперативної пам'яті – 2,4 ГБ та двох вбудованої – 16 або 64 ГБ.

Він працює на базі чотириядерного або восьмиядерного процесора, однак точних моделей чіпа виробник не розкриває. Ймовірно, мова про мобільні платформи Amlogic S905X2 і Amlogic S912.

Компактний донгл на Android

Виробник каже, що новинка сумісна з більшістю головних пристроїв на базі Android Auto, за винятком бездротових рішень, які переважно встановлюються в новітніх автомобілях BMW.

Ціна

CarDroid на майданчику спільнокошту оцінили у 74 долари (2 тисячі гривень) за базову версію 2/16 ГБ.