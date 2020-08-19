Один з головних постачальників літій-іонних батарей у світі повідомив про прорив в розробці акумуляторних технологій. Contemporary Amperex Technology Company Limited готова відмовитися від ключових компонентів виробництва – кобальту і нікелю, – і перейти до більш вигідних матеріалів. Яких саме, представники CATL не уточнюють.

Новий тип акумуляторів буде значно відрізнятися від існуючих батарей, заснованих на літій-залізо-фосфатних (LFP), нікель-кобальт-марганцевих (NCM) і нікель-кобальт-алюмінієвих (NCA) елементів, повідомляє Businesstimes.

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В ході конференції, проведеної Китайською асоціацією автовиробників в Шанхаї, виконавчий директор Мен Сянфен заявив, що нові батареї взагалі не будуть містити дорогих металів, але не назвав точну вартість перспективних акумуляторів і не розкрив подробиці про методи їх виробництва.

Кобальт і нікель - це найбільш популярні матеріали, використовувані при виготовленні акумуляторних блоків. Елементи мають високий рівень енергоефективності і не так сильно схильні до росту дендритів, як батареї з інших матеріалів. Однак відмова від ефективних елементів має свої плюси.

Переваги альтернативних технологій

По-перше, кобальтові і нікелеві шахти неодноразово опинялися в центрі гучних скандалів через сумнівні методів видобутку і дитячої праці, популярного в Республіці Конго. При цьому енергетичні гіганти відхрещуються від причетності, а в заплутаних ланцюжках поставок практично неможливо знайти винного. В кінці минулого року, через судові розгляди під удар потрапили Apple, Google і Tesla.

По-друге, акумуляторні блоки – це найдорожча частина електромобілів через використання в них рідкоземельних металів, а перехід від кобальту і нікелю до більш доступних матеріалів зробить електромобілі дешевшими, прискорить електрифікацію громадського транспорту, а також істотно здешевить проекти vTOL.