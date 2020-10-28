Вже втретє: CD Projekt RED знову перенесла гру Cyberpunk 2077
Після чергової обіцянки випустити гру вчасно, компанія CD Projekt RED знову оголосила про перенесення дати релізу Cyberpunk 2077. Гра є однією з найбільш очікуваних у гравців.
7 жовтня компанія CD Projekt RED пообіцяла більше не переносити гру Cyberpunk 2077. Проте вчора все-таки знову відклала довгоочікуваний реліз. Відповідне оголошення зробили на офіційній сторінці гри у Twitter.
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Деталі рішення
Головною причиною компанія називає складність при підготовці одразу дев'яти версій проєкту – для ПК, консолей поточного і наступного поколінь, а також потокової платформи Google Stadia.
Ми розуміємо, може здатися дивним, що 21 день здатен вирішити проблему в контексті такої масштабної гри, але це дійсно так,
— пояснили в студії.
Новою датою релізу назвали 10 грудня 2020 року.
Це не перший випадок перенесення дати виходу Cyberpunk 2077. Спочатку гра повинна була вийти в квітні 2020 року. Однак CD Projekt RED відклали її до вересня 2020 року, а потім і до листопада 2020 року.