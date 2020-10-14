На презентації наступного покоління своїх смартфонів компанія Apple розповіла про нову технологію, що лягла в основу захисного покриття iPhone 12. Розробка в чотири рази знижує ризик пошкоджень дисплея.

Однією з переваг нових пристроїв від Apple, виробник називає покриття екрану, розроблене разом із компанією Corning, постачальником Gorilla Glass, що широко використовується в смартфонах, смарт-годинниках, ноутбуках та інших гаджетах, повідомляє видання Сnet.

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Що таке Ceramic Shield

Завдяки йому в чотири рази знижується ризик пошкоджень дисплея при падінні. Як розповіли Apple, в основі Ceramic Shield – склокераміка, яка за своїми властивостями перевершує і скло, і кераміку.

При виготовленні панелі в матрицю скла додаються керамічні нанокристали, міцніші багатьох відомих металів. Звучить просто, але насправді це дуже складна технологія, тому що керамічні кристали непрозорі. Тільки точно підібравши тип кристала і ступінь його кристалізації, ми змогли розробити унікальну формулу матеріалу, який забезпечує міцність кераміки і прозорість скла. Завдяки цьому Ceramic Shield прекрасно підходить для дисплея, він набагато надійніший,

– розповіли в Apple



Екран із захистом Ceramic Shield / фото CNET

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iPhone 12 – не перші смартфони, в яких використовується склокераміка. Вона була у Essential Phone, в серії Xiaomi Mi Mix і Samsung Galaxy S10 Plus. Проте це покриття наносилося лише на задню панель.

Ми домоглися такої міцності не тільки за допомогою Ceramic Shield. Передня панель встановлюється на одному рівні з корпусом, що створю є додатковий захист. В результаті ризик пошкодити iPhone при падінні зменшується в 4 рази,

– додають розробники.

Наскільки ці характеристики відповідають заявленим, зможемо дізнатись вже зовсім скоро. Продажі iPhone 12 стартують 23 жовтня.