Антиматерію не просто зберігати і транспортувати, оскільки вона аннігілює будь-який контейнер, в який потрапляє. Вчені CERN, що працюють над експериментом BASE, розробили нову пастку для антиматерії, що дозволяє безпечно перевозити цю непостійну речовина між різними корпусами. Це допоможе фізикам відкрити фундаментальні загадки Всесвіту.

Сповільнювач антипротонів (AD) CERN – одне з небагатьох місць на Землі, де отримують антиречовину, але не дуже вдале для його вивчення через занадто сильні магнітні поля. Так виникає проблема транспортування антиматерії, яку нещодавно вирішила колаборація BASE. Вчені розробили новий пристрій, назване BASE-STEP, яке дозволяє транспортувати антиматерію, повідомляє New Atlas.

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Деталі розробки

В основі розробки – пастка Пеннінга, яка використовує електричні й магнітні поля для того, щоб не дати антипротонам торкнутися стінок вакуумного контейнера. BASE-STEP складається з двох пасток Пеннінга – одна служить для завантаження/розвантаження антипротонів, друга – для їх зберігання.

Пастки Пеннінга вже застосовуються в CERN і здатні утримувати антипротон протягом більше ніж 400 днів, так що головними труднощами було зробити пристрій переносним. Для цього всю конструкцію помістили в центр надпровідного магніту потужністю 1 Тл, який запобігає перешкодам, що виникають під час транспортування. Також є захисний шар з рідкого гелію, що підтримує низьку температуру у відсутності електроенергії.



Схема пристрою BASE-STEP для транспортування та зберігання антиматерії

Розміри пристрою 1,9х1,6х0,8 м, маса менше ніж 1000 кг. Іншими словами, його можна помістити у невеликий фургон і відвезти з AD в інший комплекс CERN або в іншу установу, де займаються вивченням антиматерії і шукають відповіді на найважливіші питання фізики.

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До речі, на початку року фахівці проєкту ALPHA при CERN повідомили про перші виміри певних квантових ефектів у енергетичній структурі антиводню. Їх дослідження допоможе розкрити відмінності між поведінкою матерії і антиматерії.