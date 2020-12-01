Згідно із заявою Китайського національного космічного управління (CNSA), посадковий модуль зонда Chang'e-5 здійснив успішу посадку на супутнику Землі.

Про успішну посадку повідомило китайське агентство Сіньхуа посилаючись на дані Китайського національного космічного агентства.

Цікаво Земля виявилася значно ближчою до чорної діри, ніж вважалося

У мережі з'явилися кадри, які підтверджують успішну посадку зонда Chang'e-5.

Що Chang'e-5 робитиме на Місяці

На поверхні Місяця зонд проведе 14 днів, тобто одну місячну добу. Він збере кілька матеріалу з поверхні, пробурить отвір глибиною два метри і витягне з неї грунт, який є своєрідним "літописом" історії Місяця, при цьому нижня частина ґрунту містить інформацію давність якої наближається до мільярда років, а верхня частина більш точно відображає процеси які протікають на супутнику сьогодні.

Апарат здійснив посадку приблизно в 150 кілометрах на північний схід від Піка Рюмкер в Океані Бур. Місце посадки було обрано не випадково. Дослідники вважають, що їм вдасться витягти відносно молодий місячний ґрунт вік якого приблизно 1,2 мільярда років. Тобто у два рази молодший, ніж той, який доставили на Землю астронавти під час програми "Аполлон".

Як тільки зразки будуть упаковані, злітний модуль стартує з поверхні Місяця, щоб передати зразки місячного ґрунту у капсулу, яка повернеться на Землю.

За словами Лю Цзянганя, керівника групи управління в Пекіні, роботи з відбору проб і старт злітного модуля з поверхні Місяця повинні бути завершені протягом 48 годин.

Поаернення Chang'e-5

Повернення Chang'e-5 заплановано на 15-16 грудня на території Внутрішньої Монголії. Велика частина зразків ґрунту буде зберігатися в Національній астрономічній обсерваторії Китайської академії наук в Пекіні, деякі з них будуть виставлені на загальний огляд.