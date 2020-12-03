Китайська безпілотна станція Chang'e-5 успішно зібрала реголіт на поверхні Місяця. У найближчі дні апарат доставить зразок місячного ґрунту на місячну орбіту, а потім на Землю.

Китайська національна космічна корпорація повідомила, що упаковка зразків була завершена 2 грудня о 16:00 за Київським часом після 19 годин робіт. Зазначається, що зонд витримав температуру 100 градусів за Цельсієм, повідомляє The Register.

Цікаво Китай повідомив про успішну посадку місії Chang'e-5 на Місяць: відео

China's Chang'e-5 probe has completed sampling on the moon, and the samples have been sealed within the spacecraft, China National Space Administration announced Thursday morning. pic.twitter.com/L7db2HRpXc — People's Daily, China (@PDChina) December 3, 2020

Плани Китаю на Місяць

Загалом у рамках місії планується зібрати близько 2 кг місячної породи. Китайські фахівці вивчать її в рамках проєкту з підготовки до будівництва науково-дослідницької бази на Місяці.

Китайська ракета-носій Changzheng 5 вивела на орбіту апарат Chang'e-5 ще минулого тижня. Передбачається, що 17 грудня станція доставить зразки ґрунту з Місяця на Землю.

Якщо місія завершиться успішно, то Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка успішно здійснила транспортування геологічних зразків з поверхні Місяця.