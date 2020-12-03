Китайський зонд Chang'e-5 взяв зразок місячного ґрунту: відео
Китайська безпілотна станція Chang'e-5 успішно зібрала реголіт на поверхні Місяця. У найближчі дні апарат доставить зразок місячного ґрунту на місячну орбіту, а потім на Землю.
Китайська національна космічна корпорація повідомила, що упаковка зразків була завершена 2 грудня о 16:00 за Київським часом після 19 годин робіт. Зазначається, що зонд витримав температуру 100 градусів за Цельсієм, повідомляє The Register.
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Плани Китаю на Місяць
Загалом у рамках місії планується зібрати близько 2 кг місячної породи. Китайські фахівці вивчать її в рамках проєкту з підготовки до будівництва науково-дослідницької бази на Місяці.
Китайська ракета-носій Changzheng 5 вивела на орбіту апарат Chang'e-5 ще минулого тижня. Передбачається, що 17 грудня станція доставить зразки ґрунту з Місяця на Землю.
Якщо місія завершиться успішно, то Китай стане першою за останні 44 роки країною, яка успішно здійснила транспортування геологічних зразків з поверхні Місяця.
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