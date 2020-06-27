На початку червня Google випустила першу публічну бету Android 11, яку можуть випробувати не тільки власники "пікселів", а й користувачі смартфонів OnePlus, Xiaomi і OPPO. Як стало відомо, деякі з ключових нових функцій можуть так і залишитися ексклюзивними для пристроїв лінійки Pixel.

Розробники з порталу XDA вивчили документацію Android 11, в якій Google вказує, які з нових функцій повинні бути реалізовані на всіх пристроях в обов'язковому порядку, на розсуд виробників або не повинні бути доступні зовсім.

Актуально Xiaomi оголосила, які смартфони отримають Android 11 Beta 1

Загалом у документі описується близько 60 фішок, серед яких особливої уваги заслуговують три – вони будуть необов'язковими для всіх Android-пристроїв.

Меню живлення

Першою функцією, реалізація якої є необов'язковою для сторонніх виробників, стало оновлене меню живлення. Google кардинально переробила цей розділ системи, помістивши в це меню доступ до платіжних картах Google Pay і управління розумними приладами в екосистемі Google Home.

Оновлені сповіщення

Другим опціональним нововведенням стало групування сповіщень від месенджерів в окремий блок в центрі повідомлень. З такою реалізацією нові вхідні повідомлення знаходяться завжди у верхній частині списку, завдяки чому їх не потрібно шукати серед інших сповіщень.

IdentityCredential

Також в список необов'язкових змін потрапив інструмент під назвою IdentityCredential. Він дозволяє програмам зберігати на пристрої документи, що засвідчують особу користувача. Це можуть бути водійські права, паспорт або щось ще. Подібна можливість вже реалізована в деяких країнах (зокрема в Україні ці функції виконує додаток Дія), однак новий інструмент Google дозволяє додатково убезпечити особисті дані, зберігаючи їх у виділеній захищеній області пам'яті на пристрої.

Цікаво Google обіцяє вирішити дратівливу проблему платних Android-додатків

Обирати вендорам

Стосовно конкретно цих трьох фішок, то тут вирішувати безпосередньо виробникам. Вони можуть як додати ці зміни у свої прошивки, так і завважати їх непотрібними. Варто зазначити, що оболонки деяких пристроїв вже містять зазначений або схожий функціонал, який лише з'явиться в оновленому Android 11.