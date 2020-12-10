Китайське космічне агентство (CNSA) скинуло на Місяць непотрібні частини апарату "Чан'е-5", який повинен доставити на Землю зразки місячного ґрунту. У країні порахували, що залишити сміття на Місяці краще, ніж десь на її орбіті.

Частину апарату навмисно скинули на Місяць, тому що це, на їхню думку, безпечніше для майбутніх місій, ніж залишати сміття на орбіті супутника. Про це пише The South China Morning Post.

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Що відомо

Як розповіла китайська влада, турбота про космічне сміття — це "важливе зобов'язання великої і відповідальної щодо вивчення космосу країни". На орбіті Землі космічне сміття зазвичай можна зрушити з орбіти і воно згорить в атмосфері, або ж впаде в океан. Але на Місяці немає атмосфери і океанів, тому залишки апаратів можуть стати проблемою для майбутніх польотів. При цьому частину апарату могли залишити на Місяці і для того, щоб полегшити його повернення.

Китай запустив "Чан'е-5" 24 листопада. Апарат зібрав місячний ґрунт, піднявся на орбіту Місяця і взяв курс на Землю. Весь процес від старту до приземлення займе 24 дні. Це перша подібна місія в світі з 1976 року і перша доставка місячного ґрунту для Китаю в історії.

Проблема космічного сміття росте разом з розширенням людської експансії за межі Землі. На орбіті планети існують мільйони фрагментів в основному створених людиною об'єктів, включаючи уламки старих космічних апаратів, ракет і супутників, які більше не експлуатуються.

Ці об'єкти рухаються з високою швидкістю, деякі з них досягають 18 000 миль на годину – майже в сім разів швидше, ніж куля. Коли вони врізаються один в одного, то генерують все більше і більше дрібних шматочків орбітального сміття.