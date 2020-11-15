Прикордонники запустили чат-бот, який може відповісти чи не на всі питання про перетин кордону, в тому числі й про карантинні обмеження.

Про запуск бота у месенджері Telegram повідомляється на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

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Що відомо

Віртуальна помічниця може відповісти на питання, пов'язані з перетином кордону. Зокрема ті, що пов'язані з карантинними обмеженнями і правилами оформлення відповідних документів. Також можна повідомити про корупцію.



Чат-бот Іра відповість на питання про перетин кордону / Скріншот

Бот Іра не змусить Вас тривалий час слухати гудки у телефоні, допоможе швидко знайти відповіді у будні та вихідні, вранці, вдень чи вночі,

– пишуть розробники.

Скористатися послугами бота можна безкоштовно за посиланням.