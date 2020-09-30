Корпорація Facebook все активніше працює над тим, щоб інтегрувати усі свої сервіси в один. Так, раніше розробники заявляли про ідею об'єднати у спільний чат повідомлення у Messenger та Instagram.

Як передає видання The Independent, нова функція стане доступною після великого оновлення.

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Зокрема, виробник має об'єднати серверні частини обох додатків.

Для чого

Це дасть змогу запровадити крос-платформову комунікацію. Так, користувачам Instagram будуть доступні відеодзвінки від юзерів Messenger і навпаки.

Також у чатах Instagram з'являться функції, які були доступні на Messenger. Наприклад так званий "режим зникнення", при якому повідомлення будуть зникати після відправки, як в Snapchat.

Як раніше писав 24 канал, Instagram і Facebook розпочав тестувати функцію, що допоможе переносити Stories з однієї соцмережі в іншу.

Зокрема, деякі користувачі Instagram вже могли побачити у спливаючому вікні повідомлення, що їхні підписники можуть переглянути Stories з Instagram в інтерфейсі Facebook.