Попри те, що сфера IT – одна із найбільш гнучких на ринку, коронакриза завдала відчутної шкоди і цій галузі. За підрахунками експертів, українська IT-галузь недоотримала близько 199 мільйонів доларів у 2 - 3 кварталі 2020 року.

Про це сказано у підрахунках експертів BRDO. Також фахівці додають, що загалом зростання експорту IT-послуг сповільнилося. За підрахунками експертів.

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Причини

Серед основних причин, що призвели до проблем у сфері, експерти виокремили такі:

зменшення попиту на послуги через фінансові проблеми замовників;

зменшення продуктивності через карантин;

неможливість для співробітників працювати через хворобу.

При цьому в BRDO відзначають, що український експорт IT-послуг зростає протягом останніх 9 років. Темп зростання у 2 кварталі став найнижчим з 2014 року. Однак, вже у 3 кварталі відбулось часткове відновлення темпу зростання.

У BRDO є кілька сценаріїв. Найбільш реалістичний – зростання на 14%, порівняно з аналогічним періодом 2016-2019 років. В результаті, експорт складе 1,3 мільярда доларів у 4 кварталі і 4,9 мільярда доларів на рік, тобто, виросте на 19%.