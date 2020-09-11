Нещодавно компанія Microsoft офіційно назвала вартість своїх нових ігрових приставок Xbox Series X і Series S. Очікувано, найближчим часом схожу заяву зробить і Sony. При цьому цінова політика Microsoft вже змусила Sony знизити вартість PlayStation 5.

Принаймні про це кажуть джерела, наближені до Sony, інформує Gamereactor.eu.

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Що планувала Sony

Спочатку Sony розглядала вищі ціни для PlayStation 5 і PlayStation 5 Digital Edition. Ходили чутки про те, що ціна PlayStation 5 складе або 500 або 600 доларів.

Та презентація Xbox Series X і Series S змусили японську компанію знизити вартість PlayStation 5. Нагадаємо, Xbox Series S буде коштувати 299 доларів (8 311 гривень), а Series X – 499 доларів (13 871 гривень).

До речі, нині ЗМІ назвали ймовірну дату анонсу PlayStation 5 – 17 листопада. Це на кілька тижнів пізніше, ніж Xbox Series X.