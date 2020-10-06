Британський орган охорони здоров'я (Public Health England – PHE) втратив 16 тисяч даних про тести на коронавірус. Це трапилось через технічну помилку у таблиці Excel.

Про помилку вказано на офіційному сайті PHE. Щоправда, цю помилку вже вдалось усунути.

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Що трапилось

Як пише видання BBC, PHE збирала дані за результатами тестів з різних джерел у вигляді файлів CSV. Їх автоматично завантажувати в таблиці Excel.

Тож проблема могла бути в тому, що IT-фахівці PHE використовували старий формат таблиць (.xls). Він підтримує близько 65 500 рядків в листі (при цьому новий формат підтримує понад мільйон рядків). Кожен кейс з результатами тесту займав кілька рядків даних. І коли місце закінчилося, дані просто перестали додаватися.

Чому це погано

Саме тому результати тестів з 25 вересня по 2 жовтня 2020 роки не додали у загальну статистику.

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Тож це призвело до того, що система охорони здоров'я не змогла попередити людей про те, що вони контактували з носіями вірусу. А це, у свою чергу, збільшило розповсюдження коронавірусу в країні.