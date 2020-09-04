У Steam знову знижки – цього разу до 90%
У магазині Steam стартувало відразу кілька розпродажів, одна з них присвячена іграм видавця 505 Games – Death Stranding можна купити зі знижкою 25%, а Control – 20%.
Варто звернути увагу, що більшість ігор будуть доступні по акції протягом декількох днів, наголошує 24 канал. Наприклад, тайтли видавця 505 Games доступні зі знижкою тільки до 8 вересня.
Цікаво У PS Store почався масштабний розпродаж хітів: The Last of Us Part II вперше віддають зі знижкою
Найцікавіші пропозиції в Steam:
Death Stranding – 1 349 гривень (-25%)
Control Ultimate Edition – 540 гривень (-20%)
Bloodstained: Ritual of the Night – 239 гривень (-50%)
Assetto Corsa Competizione – 239 гривень (-50%)
Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 гривень (-60%)
Rainbow Six Bundle – 511 гривень (-32%)
CRYSIS TRILOGY – 447 гривень (-87%)
STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 359 гривень (-70%)
Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition – 359 гривень (-70%)
The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY – 173 гривні (-70%)
Mass Effect: Andromeda, видання Deluxe – 319 гривень (-60%)
Call of Duty: WWII – 530 гривень (-67%)
XCOM 2 – 169 гривень (-75%)
Warhammer: Vermintide 2 – 94 гривні (-75%)
Mirror's Edge Catalyst – 280 гривень (-60%)
Black Desert – 14 гривень (-91%)
The Sims 4 – 299 гривень (-75%)