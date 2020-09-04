У магазині Steam стартувало відразу кілька розпродажів, одна з них присвячена іграм видавця 505 Games – Death Stranding можна купити зі знижкою 25%, а Control – 20%.

Варто звернути увагу, що більшість ігор будуть доступні по акції протягом декількох днів, наголошує 24 канал. Наприклад, тайтли видавця 505 Games доступні зі знижкою тільки до 8 вересня. Цікаво У PS Store почався масштабний розпродаж хітів: The Last of Us Part II вперше віддають зі знижкою Найцікавіші пропозиції в Steam: Death Stranding – 1 349 гривень (-25%) Control Ultimate Edition – 540 гривень (-20%) Bloodstained: Ritual of the Night – 239 гривень (-50%) Assetto Corsa Competizione – 239 гривень (-50%) Tom Clancy's Rainbow Six Siege – 119 гривень (-60%) Rainbow Six Bundle – 511 гривень (-32%) CRYSIS TRILOGY – 447 гривень (-87%) STAR WARS Battlefront II: Celebration Edition – 359 гривень (-70%) Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition – 359 гривень (-70%) The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY – 173 гривні (-70%) Mass Effect: Andromeda, видання Deluxe – 319 гривень (-60%) Call of Duty: WWII – 530 гривень (-67%) XCOM 2 – 169 гривень (-75%) Warhammer: Vermintide 2 – 94 гривні (-75%) Mirror's Edge Catalyst – 280 гривень (-60%) Black Desert – 14 гривень (-91%) The Sims 4 – 299 гривень (-75%)