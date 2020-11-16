Пандемія істотно змінила підхід людей щодо покупок. Інтернет-магазини стали найпопулярнішим варіантом шопінгу. Очевидно, що і більшість акцій та покупок у Чорну п'ятницю 2020 року теж відбуватиметься онлайн. Але наскільки це безпечно? Адже із затребуваністю онлайн-покупок, зростає і кількість шахраїв.

Напередодні Чорної п'ятниці гіпермаркет оголошень IZI.ua розповів 24 каналу 5 важливих правилам безпечних покупок в інтернеті, які допоможуть вигідно закупитися зі знижками і не потрапити у пастки шахраїв

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Перевірте адресу, домен і захист

У популярних інтернет-магазинів можуть бути двійники. Їх створюють спеціально, щоб отримати дані банківської картки. Щоб не попастися на гачок інтернет-ділків, уважно перевіряйте адресу сайту. Зовні сайт шахраїв може виглядати як відомий інтернет-магазин, але одна зайва літера, крапка або тире в назві – і ви вже купуєте на іншому ресурсі.

Також варто перевірити безпечне з'єднання. На початку адресного рядка сайту є букви http або https. Надійні ресурси містять тільки https – це протокол з захищеним з'єднанням, тому дані карти перехопити буде складніше. Зверніть увагу: перед початком адреси повинен йти замочок. Якщо натиснути на нього, з'явиться вікно з інформацією, якими методами захищено з'єднання.

Як не стати жертвою шахраїв / Фото unsplash.com

Зверніть увагу і на позначки: SecureCode by MasterCard – безпечний код Mastercard та Verified by Visa. Як правило, знайти їх можна в самому низу сайту. Ця послуга платіжних систем захищає від шахрайства: перед тим як зробити покупку банк надішле смс з паролем, який треба буде ввести, щоб завершити оплату. Однак відсутність такого знака зовсім не означає, що сайт шахрайський. Багато відомих інтернет-магазинів і дошки оголошень працюють чесно не маючи позначки від Visa або Mastercard.

Користуйтеся окремою картою

Один з найпопулярніших способів захисту карти – механізм SecureCode для Mastercard і Verified by Visa для Visa. В цьому випадку спробу списання коштів кожен раз потрібно буде підтверджувати кодом, що приходять в SMS. Подібна функція захисту активуються на сайті або в додатку банку.

Як правило, шахраї хочуть отримати номер карти, термін її дії та CVC2 / CVV2-код. Саме ці дані потрібні, щоб влаштувати онлайн-шопінг за ваш рахунок. Не варто робити аферистам такий подарунок – заведіть окрему кредитну або віртуальну карту для онлайн-шопінгу. Поповнюйте її тільки на ту суму, яку плануєте витратити на покупки. Таким чином, навіть якщо дані карти вкрадуть, привласнити більше певної суми не зможуть.

Вивчіть продавця і відгуки про товар

На сайті має бути дані про компанію, юридична адреса, посилання на акаунти в соцмережах, телефон або чат для зв'язку. Не зайвим буде зв'язатися з представником магазину і переконатися, що він дійсно працює. Якщо трубку не беруть, на повідомлення в чат не відповідають, або відповідають довго, значить, у магазину проблеми з сервісом. У цьому випадку повернення або обмін товару може затягнутися.

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Відгуки від клієнтів можуть істотно вплинути на прийняття рішення про покупки. Недобросовісні продавці це знають і маніпулюють. Щоб створити видимість затребуваної продукції шахраї додають на сайт підроблені рев'ю. Такі коментарі пишуть найняті на біржах фріланса копірайтери. Як правило в таких текстах зустрічаються однакові звороти, мовні помилки, а також словосполучення на кшталт "відмінну якість", "чесна ціна" або "залишився задоволений покупкою”.

Перевірте і соцмережі. Промоніторте активність і відгуки клієнтів. Оцініть, як власники реагують на претензії: ігнорують, сперечаються з покупцем або намагаються вирішити проблему.

Перевірте ціну

Ставтеся з підозрою до " дуже вигідних пропозицій". Погодьтеся, знижка в 50-60% змушує задуматися, чи не підробку чи намагається втюхати продавець. Щоб розуміти реальну вартість товару, можна проаналізувати пропозиції від інших інтернет-продавців.

Ще одна хитрість шахраїв – збільшення вартості в процесі оформлення замовлення. Наприклад, вам можуть бонусом запропонувати додаткові товари і зробити це так спритно, що в кошику ви їх і не помітите. Також доставка може бути безкоштовною, але тільки в межах певного району. Тому під час оформлення замовлення не лінуйтеся уважно перевіряти дрібні галочки і пункти.

Передоплата без гарантій – один з найпопулярніших способів шахрайства. Навіть якщо продавець вселяє довіру, не вносьте передоплату “під чесне слово”. Щоб уникнути ризику замовляйте кур'єрську доставку товару з післяплатою.

Заведіть окрему поштову скриньку

В електронній пошті часто зберігають важливу інформацію: паролі, скани документів або ділову переписку. Крім того, багато хто використовує дані пошти для доступу до акаунтів в соцмережах і різних сервісів. Дані можуть вкрасти, коли ви вказуєте адресу електронної пошти, оформляючи покупку в ненадійному інтернет-магазині. Як і у випадку з картою, спеціально для онлайн-покупок c варто завести окрему поштову скриньку.

Що робити, якщо стали жертвою шахраїв

Як тільки ви виявили, що гроші з карти почали пропадати, терміново зверніться в банк і попросіть заблокувати карту. Зробити це можна за телефоном або через службу підтримки на сайті банку. Далі потрібно подати заяву про злочин в будь-яке відділення поліції. Для цього достатньо відправити звернення через інтернет-приймальню або написати заяву на папери.

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З документами з поліції потрібно прийти в банк і написати заяву на опротестування транзакції. Якщо факт шахрайства буде підтверджено, то банк повинен повернути гроші. Це працює, якщо шахрай також є клієнтом банку. Варто пам'ятати, що повернення можливе тільки в тому випадку, якщо ви самі не сказали аферистам дані карти: пароль, пін-код або CVC-код. Адже банки не несуть відповідальність за збитки, завдані клієнту в разі добровільного розголошення інформації.