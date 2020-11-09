Практично одразу після презентації нової лінійки смартфонів iPhone 12 в мережі почали з'являтися чутки про майбутні новинки від Apple, які вийдуть не раніше 2021 року. Аналітик вже назвав ключові відмінності iPhone 13.

Авторитетний галузевий аналітик Мін-Чі Куо оприлюднив ключові особливості майбутніх новинок iPhone 13. Більше того, він навіть спрогнозував обсяги продажів цих смартфонів, передає pocketnow.com.

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Що стало відомо

Як розповів аналітик, iPhone 13 вийде на ринок в чотирьох версіях. Серед головних відмінностей – значні поліпшення камери. Так, надширококутні модулі камер усіх девайсів отримають шестілінзовий об'єктив з діафрагмою f/1.8. Як відомо, у iPhone 12 ширококутний модуль з п'ятьма лінзами і світлосилою f/2.4.

Також за його даними, Apple не тільки продовжить свою співпрацю з Тайванською компанією Largan щодо об'єктивів, зокрема збільшить обсяг закупівель у цього постачальника до 70% від загальної кількості замовлень. Крім того, компанія придбає у виробника елементи VCM (Voice Coil Motor). Також він припускає, що iPhone 13 може втратити фізичні порти, а дисплеї нарешті отримають частоту оновлення 120 Гц.

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Щодо обсягів продажів. то аналітик припускає, компанія значно збільшить продаж iPhone 13, завдяки поліпшенню камер а також ростом популярності смартфонів із підтримкою мережі 5G.

До речі, 10 листопада компанія Apple проведе вже третю осінню презентацію. Можливо тоді представлять MacBook Pro на базі процесора Apple Silicon, а також повнорозмірні навушники AirPods Studio.