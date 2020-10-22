Досі нові смартфони лінійки iPhone 12 не надійшли у роздрібний продаж. Однак, відомі блогери вже почали отримувати новинку на тестування. Блогер @ duanrui1205 оцінив новинку не лише зовні, але й в середині.

Також блогер показав ключові відмінності "внутрішнього заліза" новинки від попередніх версій смартфонів Apple. Зображення @ duanrui1205 оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.

Цікаво Коли вийде iPhone 12: ціна та старт продажів в Україні

Too funny, most of the accessories inside the iPhone 12 and iPhone 12 Pro can be shared. The iPhone 12 uses plastic blocks to fill the positions of the telephoto lens and LiDAR. This space should be reserved for the battery, which is too annoying. pic.twitter.com/guqQFPiDF5 — DuanRui (@duanrui1205) October 22, 2020

Розібраний iPhone 12 показав і мережевий інформатор @ L0vetodream.

Що стало відомо

iPhone 12 отримав батарею меншого обсягу, ніж його попередник – 2815 мАг проти 3110 мАг. Як говорили в Apple, завдяки програмної оптимізації їй вдалося зберегти хорошу автономність пристрою.

Крім того, в порівнянні з iPhone 11 у смартфона зменшився розмір модуля Taptic Engine, що відповідає за тактильну віддачу при взаємодії з дисплеєм.

Ще одним нововведенням стала наявність магнітного кільця для зарядки MacSafe. Воно розташоване в центральній частині задньої панелі. Поруч з ним розмістили модуль NFC.

До теми iPhone кольору трусів: користувачі жартують про дивний колір смартфона

Нагадаємо, перші реальні фото iPhone 12 не надто сподобались користувачам. Зокрема, багато критики полетіло у бік синього кольору новинки, який користувачі вважають "дешевим".