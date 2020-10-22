Чим відрізняється iPhone 12 та iPhone 11: блогер показав ключові відмінності в середині
Досі нові смартфони лінійки iPhone 12 не надійшли у роздрібний продаж. Однак, відомі блогери вже почали отримувати новинку на тестування. Блогер @ duanrui1205 оцінив новинку не лише зовні, але й в середині.
Також блогер показав ключові відмінності "внутрішнього заліза" новинки від попередніх версій смартфонів Apple. Зображення @ duanrui1205 оприлюднив на своїй сторінці у Twitter.
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Розібраний iPhone 12 показав і мережевий інформатор @ L0vetodream.
Що стало відомо
iPhone 12 отримав батарею меншого обсягу, ніж його попередник – 2815 мАг проти 3110 мАг. Як говорили в Apple, завдяки програмної оптимізації їй вдалося зберегти хорошу автономність пристрою.
Крім того, в порівнянні з iPhone 11 у смартфона зменшився розмір модуля Taptic Engine, що відповідає за тактильну віддачу при взаємодії з дисплеєм.
Ще одним нововведенням стала наявність магнітного кільця для зарядки MacSafe. Воно розташоване в центральній частині задньої панелі. Поруч з ним розмістили модуль NFC.
До теми iPhone кольору трусів: користувачі жартують про дивний колір смартфона
Нагадаємо, перші реальні фото iPhone 12 не надто сподобались користувачам. Зокрема, багато критики полетіло у бік синього кольору новинки, який користувачі вважають "дешевим".