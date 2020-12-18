18 грудня 2020 – 26 річниця відкриття гроту Шове у Франції. Цій події пошуковик Google присвятив свій новий дудл. 24 канал розповідає, що це за грот та чим він знаменитий.

18 грудня 1994 року 3 спелеологів (фахівці з дослідження печер) вивчали скелі у регіоні Ардеш на півдні Франції. І того дня сталося щось дійсно надзвичайне. Цьому й вирішив присвятити свій новий дудл пошуковик Google, пише 24 канал.

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Чим знаменита печера Шове у Франції

У одному з гротів знайшли найдавніші з відомих (віком у понад 30 тисяч років) та найкраще збережені образні малюнки (причому понад 1000), будь-коли створені людством.

(причому понад 1000), будь-коли створені людством. Каменепад закрив печеру приблизно 10 тисяч років тому, тож малюнки залишилися майже не стертими природою і геть не понищеними надміру цікавими тваринами чи людьми.

У первісній галереї присутні малюнки людського тіла, тварин, абстрактні серії червоних точок. Зображення здебільшого анатомічно точні, виконані з дотриманням ілюзії глибини та руху, у багатій гамі кольорів та технік.

А ще у печері знайшли кістки понад 4 тисяч тварин, і людські сліди (відбитки рук і ніг). Радіовуглецевий аналіз показав, що їм 26 тисяч років – тобто, це найдавніші сліди людини на Землі.

Це відкриття назавжди змінило археологічне розуміння творчого розвитку доісторичної людини. А доклалися до нього дослідники Жан-Марі Шове (на його честь і назвали той грот), Елієт Брюнель і Крістіан Гілер.

Дудл від Google ілюструє кілька яскравих зображень із грота. Це 14 різних видів тварин – від коней та левів до дивацьких доісторичних вимерлих істот (як от шерстистий носоріг та мамонт).



Печера Шове – місце, де знайшли найдавніші малюнки доісторичних людей / Фото wikimedia

ЮНЕСКО визнала величезне значення пам’ятки для людської історії, тож внесла печеру Шове до Списку світової спадщини у 2014 році.

Печера для туристів закрита, але Google у лютому створив по ній віртуальну екскурсію:

The Chauvet Cave contains some of the most ancient art in the world. But how was it created in a time before paint? https://t.co/YDYaUyHZBy #MeetOurAncestors



️ La grotte Chauvet pic.twitter.com/rKHhqx4Iao — Google Arts&Culture (@googlearts) February 29, 2020

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