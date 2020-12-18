Чим знаменитий грот Шове та чому Google присвятив йому дудл
18 грудня 2020 – 26 річниця відкриття гроту Шове у Франції. Цій події пошуковик Google присвятив свій новий дудл. 24 канал розповідає, що це за грот та чим він знаменитий.
18 грудня 1994 року 3 спелеологів (фахівці з дослідження печер) вивчали скелі у регіоні Ардеш на півдні Франції. І того дня сталося щось дійсно надзвичайне. Цьому й вирішив присвятити свій новий дудл пошуковик Google, пише 24 канал.
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Чим знаменита печера Шове у Франції
- У одному з гротів знайшли найдавніші з відомих (віком у понад 30 тисяч років) та найкраще збережені образні малюнки (причому понад 1000), будь-коли створені людством.
- Каменепад закрив печеру приблизно 10 тисяч років тому, тож малюнки залишилися майже не стертими природою і геть не понищеними надміру цікавими тваринами чи людьми.
- У первісній галереї присутні малюнки людського тіла, тварин, абстрактні серії червоних точок. Зображення здебільшого анатомічно точні, виконані з дотриманням ілюзії глибини та руху, у багатій гамі кольорів та технік.
- А ще у печері знайшли кістки понад 4 тисяч тварин, і людські сліди (відбитки рук і ніг). Радіовуглецевий аналіз показав, що їм 26 тисяч років – тобто, це найдавніші сліди людини на Землі.
- Це відкриття назавжди змінило археологічне розуміння творчого розвитку доісторичної людини. А доклалися до нього дослідники Жан-Марі Шове (на його честь і назвали той грот), Елієт Брюнель і Крістіан Гілер.
Дудл від Google ілюструє кілька яскравих зображень із грота. Це 14 різних видів тварин – від коней та левів до дивацьких доісторичних вимерлих істот (як от шерстистий носоріг та мамонт).
Печера Шове – місце, де знайшли найдавніші малюнки доісторичних людей / Фото wikimedia
ЮНЕСКО визнала величезне значення пам’ятки для людської історії, тож внесла печеру Шове до Списку світової спадщини у 2014 році.
Печера для туристів закрита, але Google у лютому створив по ній віртуальну екскурсію:
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