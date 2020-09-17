Поширювати в Україні якісний мобільний інтернет, зокрема мережі 4G та 5G, заважає радіофобія. на цю "хворобу", страждають чимало українських чиновників і навіть медиків. І хоч на перший погляд це виглядає як жарт, але насправді проблема існує.

Як кажуть у Міністерстві цифрової трансформації, є чимало прикладів, коли не лише група місцевих жителів, але й влада перешкоджає роботі базових станцій мобільного зв’язку, бо бояться "шкоди для здоров'я".

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Де страждають радіофобією

В Мінцифрі навіть назвали кілька прикладів, де блокували роботу щодо встановлення веж для поширення інтернету.

Наприклад, управління освіти Броварської міської ради змушує прибрати базові станції, що встановленні неподалік школи. Хоча мобільний інтернет потрібен для навчання, особливо дистанційного.

Встановлювати базової станції перешкоджає і керівництво Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. там бояться за здоров'я пацієнтів у міській клінічній лікарні.

Через таку ж причину блокують поширення якісного мобільного зв'язку і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.

Одразу кілька таких випадків трапилось в Маріуполі – встановленню базових станцій перешкоджає Міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та ККП "Маріупольтепломережа".

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Чи станції можуть бути небезпечними

Ну, звісно що ні. У Мінцифрі наголошують, що базові станції мобільного зв’язку, які встановлюють українські оператори, не мають жодного впливу на людей чи тварин.

Більше того, в Україні існує спеціальний орган, який контролює використання радіочастот, – це Український державний центр радіочастот. Фахівці центру регулярно перевіряють дотримання правил роботи базових станцій.

Єдина небезпека – це якраз такі рішення чиновників чи медиків (які ми згадали вище). В період пандемії люди більше почали залежати від якісного інтернету – віддалена робота, дистанційне навчання, з рештою консультація з лікарем онлайн чи по телефону – це дуже важливі речі сьогодні.

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Прикро, що "радіофобія" чиновників може позбавити українців необхідного доступу до якісного зв'язку та інтернету.