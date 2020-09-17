Чиновники, освітяни та медики – хто блокує поширення якісного мобільного інтернету в Україні
Поширювати в Україні якісний мобільний інтернет, зокрема мережі 4G та 5G, заважає радіофобія. на цю "хворобу", страждають чимало українських чиновників і навіть медиків. І хоч на перший погляд це виглядає як жарт, але насправді проблема існує.
Як кажуть у Міністерстві цифрової трансформації, є чимало прикладів, коли не лише група місцевих жителів, але й влада перешкоджає роботі базових станцій мобільного зв’язку, бо бояться "шкоди для здоров'я".
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Де страждають радіофобією
В Мінцифрі навіть назвали кілька прикладів, де блокували роботу щодо встановлення веж для поширення інтернету.
- Наприклад, управління освіти Броварської міської ради змушує прибрати базові станції, що встановленні неподалік школи. Хоча мобільний інтернет потрібен для навчання, особливо дистанційного.
- Встановлювати базової станції перешкоджає і керівництво Управління охорони здоров’я Івано-Франківської міської ради. там бояться за здоров'я пацієнтів у міській клінічній лікарні.
- Через таку ж причину блокують поширення якісного мобільного зв'язку і в Центральній районній лікарні Києво-Святошинського району.
- Одразу кілька таких випадків трапилось в Маріуполі – встановленню базових станцій перешкоджає Міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та ККП "Маріупольтепломережа".
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Чи станції можуть бути небезпечними
Ну, звісно що ні. У Мінцифрі наголошують, що базові станції мобільного зв’язку, які встановлюють українські оператори, не мають жодного впливу на людей чи тварин.
Більше того, в Україні існує спеціальний орган, який контролює використання радіочастот, – це Український державний центр радіочастот. Фахівці центру регулярно перевіряють дотримання правил роботи базових станцій.
Єдина небезпека – це якраз такі рішення чиновників чи медиків (які ми згадали вище). В період пандемії люди більше почали залежати від якісного інтернету – віддалена робота, дистанційне навчання, з рештою консультація з лікарем онлайн чи по телефону – це дуже важливі речі сьогодні.
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Прикро, що "радіофобія" чиновників може позбавити українців необхідного доступу до якісного зв'язку та інтернету.