Компанія Ілона Маска Neuralink, що займається розробкою чіпа, який планують вживлювати в мозок, планує провести перші випробування на людях вже до кінця 2020 року. Тож Маск назвав переваги цієї технології.

Як розповів Ілон Маск, мозкові чіпи Neuralink зможуть розширити діапазон частот, які може чути власник чіпа, передає independent.co.uk.

До теми Нова версія нейроінтерфейсу Neuralink – це щось приголомшливе, – Ілон Маск

Деталі

Вухо середньостатистичної людини здатне розпізнавати звук з частотою від 20 до 20 000 Гц. При цьому розробка Neuralink має навчити мозок сприймати ультразвук і звуки з дуже малою частотою коливань.

Також інженери компанії працюють над тим, щоб чіпи були здатні відновити рухи людини, в якої пошкоджений спинний мозок, а також регулювати рівень гормонів в організмі, впливати на емоційний стан пацієнта тощо.

Цікаво Jerry Heil приміряла у кліпі обличчя блогерів: як працює ця технологія

Раніше у Neuralink розповідали, що підключення імплантів буде до спеціального обчислювальному блоку через USB Type-C. така конструкція має дати змогу людям з пошкодженнями спинного мозку управляти комп'ютером або смартфоном силою думки.