Ще два роки тому компанія Apple почала впроваджувати у свої продукти фірмовий чіп T2, який відповідає за безпечне завантаження пристроїв під управлінням macOS. Напередодні незалежний дослідник повідомив про знайдену уразливість, яка може надати зловмисникам root-доступ до низки ґаджетів компанії в обхід просунутої мікросхеми.

За словами автора інтернет-блогу IronPeak, пристрої з macOS, мають процесори Intel і чіп T2, уразливі для хакерів, що використовують один з різновидів iOS-джейлбрейка. А враховуючи, що T2 заснований на процесорі Apple A10, проблема зачіпає і певні моделі iPhone.

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Чому це може бути небезпечно

Як тільки зловмисник отримає доступ до чіпу шляхом підключення по USB Type-C, у нього з'являться права суперкористувача. Це дозволить обійти функцію віддаленого блокування пристрою. Крім того, такий метод відкриває хакерам можливість крадіжки паролів, оскільки мікросхема управляє доступом до клавіатури.

Як стверджує ентузіаст, проблема поки не має відомого рішення на програмному рівні. Проте через характер уразливості і особливостей роботи пов'язаних з нею експлойтів, для проведення атаки потрібен фізичний доступ до пристрою. Таким чином, користувачі можуть уникнути "викрадення", не передаючи іншим особам свої ґаджети, і не підключаючи до них неперевірені пристрої чи накопичувачі.

Дослідник вже повідомив в Apple про знайдену уразливість, але поки не отримав офіційної відповіді від компанії.