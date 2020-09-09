Після запровадження карантину багато компаній дійшли висновку, що віддалена робота може бути не менш ефективною, ніж офісна. Однак, так вважають не всі. Глава Netflix Рід Хастінгс бачить у віддаленій роботі лише негатив.

Як він розповів в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal, він не вважає дистанційну роботу – хорошою альтернативою офісної.

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"Не бачу ніяких плюсів віддаленої роботи. Неможливість працювати лицем до лиця, особливо в міжнародному масштабі, це – чистий негатив", – заявив Хастінгс.

Що зміниться в майбутньому

Попри негативне ставлення до віддаленої роботи Рід Хастінгс таки припускає, що після завершення пандемії багато працівників продовжать працювати віддалено, хоча б частково.

Більшість офісних співробітників буде продовжувати працювати з дому принаймні один день в тиждень.

"Можу посперечатися, саме до цього прийдуть багато компаній", – каже CEO Netflix.

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Що стосується Netflix, то Хастінгс запевнив – 8600 співробітників компанії не будуть повертатися офіси, поки не з'явиться вакцина від коронавірусу.