Чистий негатив, – глава Netflix розкритикував віддалену роботу
Після запровадження карантину багато компаній дійшли висновку, що віддалена робота може бути не менш ефективною, ніж офісна. Однак, так вважають не всі. Глава Netflix Рід Хастінгс бачить у віддаленій роботі лише негатив.
Як він розповів в інтерв'ю виданню The Wall Street Journal, він не вважає дистанційну роботу – хорошою альтернативою офісної.
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"Не бачу ніяких плюсів віддаленої роботи. Неможливість працювати лицем до лиця, особливо в міжнародному масштабі, це – чистий негатив", – заявив Хастінгс.
Що зміниться в майбутньому
Попри негативне ставлення до віддаленої роботи Рід Хастінгс таки припускає, що після завершення пандемії багато працівників продовжать працювати віддалено, хоча б частково.
Більшість офісних співробітників буде продовжувати працювати з дому принаймні один день в тиждень.
"Можу посперечатися, саме до цього прийдуть багато компаній", – каже CEO Netflix.
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Що стосується Netflix, то Хастінгс запевнив – 8600 співробітників компанії не будуть повертатися офіси, поки не з'явиться вакцина від коронавірусу.