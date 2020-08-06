Може здатися, що з розвитком технологій кнопкові телефони стали неактуальними. Однак це, звісно, не так. Кнопкові мобільні телефони досі шалено популярні і ними користуються не лише літні люди і школярі, а й ті, хто віддає перевагу простоті, надійності та тривалій автономності. Крім того, кнопковий телефон завжди може прийти на допомогу, якщо ваш основний ґаджет в ремонті.

Однак, перш ніж бігти в магазин та хапати перший-ліпший апарат, потрібно розібратися, на що в першу чергу звертати увагу при виборі кнопкового телефона.

Нижче ми дамо кілька важливих порад щодо вибору кнопкового мобільного телефону, а потім запропонуємо кілька моделей популярного бренду Sigma mobile, на які варто звернути увагу. Поїхали!

На що варто звернути увагу під час вибору кнопкового телефона

Форм-фактор

Кнопкові мобільні телефони бувають трьох типів: моноблоки, розкладачки та слайдери. Тут все просто – обирайте, що вам до смаку, однак пам'ятайте, що найнадійніший варіант – класичний, тобто моноблок. Не даремно він зустрічається найчастіше: на півтора-два десятки моноблочних кнопкових телефонів у 2020 році припадає всього один апарат в альтернативному форм-факторі, розсувному або розкладному.

Екран

На ринку сьогодні зустрічаються телефони з діагоналлю екрана приблизно від 1,5 до 3,5 дюйма. Очевидно, що чим більший екран – тим більшими на ньому будуть букви та елементи інтерфейсу, а значить, тим простіше й зручніше буде користуватися кнопковим стільниковим телефоном. Однак тут можна обрати оптимальне рішення і воно становить 2,4 дюйма.

Кнопкові телефони з дуже великим екраном – скажімо, 3,5 дюйма – це, звичайно, чудово, але кнопковий мобільний телефон з таким великим дисплеєм сам по собі виходить далеко не маленьким.

Тут також варто сказати кілька слів про роздільну здатність екрану. Мінімальна – 128x128. Але бажано купувати телефон, оснащений екраном з вищою роздільною здатністю – хоча б 240х320, а краще 320х480.

Функції

Набір можливостей у більшості кнопкових телефонів практично однаковий: аудіоплеєр, ліхтарик, Bluetooth, слот для карт пам'яті, FM-радіо, камера. Про камеру в такому телефоні варто сказати окремо. Якщо загалом апарат, який вам сподобався, позбавлений камери, то його можна брати без жодних сумнівів. Більшість кнопкових телефонів 2020 року все ж з камерою, однак переважно це 0,3 МП, яку ви будете використовувати за призначенням не часто. Деякі моделі телефонів надають користувачу можливість читати електронні книги в форматі txt.

Пам'ять

Вбудованої пам'яті в кнопкових телефонах не багато, її розмір не дозволяє зберігати будь-яку інформацію, окрім службової. Тому чимало телефонів підтримують розширення пам'яті за допомогою SD-карток, що дасть змогу зберігати музику і застосування пристрою в ролі плеєра.

SIM-картки

Зараз вже нікого не здивуєш підтримкою двох SIM-карток для зв'язку. Деякі екзотичні моделі підтримують три або навіть чотири SIM-карти. Якщо ви хочете швидко перемикатися між різними операторами і таким чином розділяти різні сфери життя або економити, то мати телефон з підтримкою хоча б двох сімок дуже корисно – він замінить відразу кілька пристроїв.

Автономність

Тузом в рукаві кнопкових телефонів завжди була автономність, позаяк саме вони пам'ятають, як без проблем "прожити" протягом тижня на одному заряді, а деякі моделі здатні протриматися в режимі очікування при невеликому обсязі викликів до місяця. Через те, що в таких телефонах зазвичай менше функцій, вони й споживають не так багато енергії, як смартфони. Але якщо ви хочете довго не заряджати телефон, то варто перед покупкою порівняти моделі, і вибрати ту, що оснащена більш ємним акумулятором. Бажано, щоб його ємність становила 1000 – 3000 мАг, в такому разі пристрій можна буде тижнями не заряджати.

Що таке розумні кнопкові телефони і чи варто їх купувати

Існують так звані розумні кнопкові телефони, і в 2020 році їх стане набагато більше. Вони займають проміжну сходинку між простим мобільним кнопковим телефоном та смартфоном.

В розумних кнопкових телефонах використовується дві операційні системи – добре знайома всім Android і більш екзотична поки KaiOS. Це дає куди більшу різноманітність функцій, ніж у звичайних телефонів. У таких кнопкових телефонах ви знайдете модулі Wi-Fi та LTE, підтримку WhatsApp і Facebook, відстеження геопозиції та інший корисний функціонал.

Sigma mobile X-STYLE 24 ONYX

Стильний та лаконічний телефон кольору арабського оніксу з металевими вставками в корпусі володіє всіма основними функціями. X-style 24 ONYX - це практично ідеальний телефон-помічник для комфортних подорожей або щоденних завдань для бізнесу.



Sigma mobile X-STYLE 24 ONYX

Екран тут 2,4 дюйми з роздільною здатністю 240*320.

Телефон підтримує роботу з двома SIM-картами формату microSIM та nanoSIM.

Є слот для збільшення пам’яті завдяки використання microSD-карток об’ємом до 32 ГБ.

Присутні: будильник, органайзер, калькулятор, аудіо- та відеоплеєр, диктофон.

Акумулятор телефона ємністю 800 мАг забезпечує 7 днів роботи в режимі очікування та до 7 годин в режимі постійних розмов.

Sigma mobile X-STYLE 35 SCREEN

Цей телефон не лише стильний, але й сучасний, ергономічний та справді універсальний. Виробник подбав про те, щоб в телефоні не було нічого зайвого, лише важливі функції в класичному, легкому й тонкому корпусі телефону.



Sigma mobile X-STYLE 35 SCREEN

Великий екран і висока роздільна здатність: 3,5 дюйма та 320х480.

Підтримка двох SIM-карток.

Безліч корисних функцій та мультимедіа: гучномовець, Bluetooth, FM-радіо, календар, ліхтарик, відео та аудіо плеєр, програма для читання електронних книжок та можливість змінювати розмір шрифту в меню.

Камера 2 МП дасть змогу робити непогані фото.

Підтримка карт пам'яті microSD до 32 ГБ.

Автономність гаджета на висоті. Батарея ємністю 1750 мАг забезпечить до 2 тижнів роботи.

Sigma mobile X-STYLE 33 STEEL

Телефон X-STYLE 33 Steel здатен прикувати до себе з першого погляду. Апарат лаконічний, стильний та витончений з плавними лініями та металевим напиленням на клавішах набірної панелі. Чудово підійде для людей серйозних професій або у ролі офісного телефону.



Sigma mobile X-STYLE 33 STEEL

Кольоровий дисплей діагоналлю 2,8 дюйма з роздільною здатністю 240х320.

Підтримка двох SIM-карт формату miniSIM.

Підтримка карт microSD об’ємом до 32 ГБ.

Органайзер та мультимедія: будильник, калькулятор, аудіо та відеоплеєр, диктофон, FM-радіо з вбудованою антеною, програма для читання електронних книг, ліхтарик.

Камера 0,3 МП.

За автономність відповідає акумулятор ємністю 1000 мАг, який забезпечує до 8 днів без підзарядки, а в режимі безперервних розмов – до 12 годин.

Sigma mobile X-STYLE S3500 SKAI

Перед нами розумний кнопковий телефон, який працює на базі операційної системи KaiOS і є приємною альтернативою смартфону в форматі класичного мобільного телефона. X-STYLE S3500 SKAI вирізняється простотою дизайну та інтуїтивністю інтерфейсу. Ґаджет підтримує доступ до інтернету завдяки 3G та Wi-Fi та дає змогу користуватися основними програмами Google, включаючи пошук, карти, помічник та YouTube.



Sigma mobile X-STYLE S3500 SKAI

Робота в мережах 2G, 3G та підтримка двох Sim-карток.

Екран 2,4 дюйми з роздільною здатністю 240х320.

4 ГБ вбудованої та 512 МБ оперативної пам'яті з підтримкою карт microSD до 32 ГБ.

2 камери: фронтальна 0,3 МП та основна 2 МП.

Підтримка WiFi, 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n. WiFi Hotspot та Bluetooth 4.0.

Підтримка GPS/A-GPS.

Органайзер: календар (синхронізація з Google Календар), E-mail (синхронізація з Gmail, MS Exchange), калькулятор, годинник, будильник, секундомір, диктофон, файловий менеджер.

Магазин додатків KaiOS.

Родзинкою телефону є можливість встановлення спеціальних оптимізованих додатків. Завдяки KaiOS ви маєте змогу використовувати KaiStore – магазин, який пропонує багато додатків у різних категоріях: ігри, соціальні мережі, стиль життя. Поза тим, на телефоні вже встановлені: Facebook, WhatsApp, Google Maps.

Оскільки телефон використовує дещо більше заряду, ніж звичайні кнопкові пристрої, виробник обладнав його батареєю на 2000 мАг. Вона дозволить максимально довго використовувати можливості телефону протягом 12 годин у режимі розмов, або до 30 днів у режимі очікування.

Sigma mobile X-STYLE 31 POWER

Черговий стильний та функціональний пристрій від Sigma mobile, який до того ж функціональний та витривалий. X-STYLE 31 Power обов'язково зацікавить користувачів, які віддають перевагу автономності.



Sigma mobile X-STYLE 31 POWER

Кольоровий 2,8-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 240х320.

Підтримка двох SIM-карт формату miniSIM.

Пам'ять можна розширити завдяки microSD-картками до 32 ГБ.

За бездротову передачу файлів відповідає вбудований модуль Bluetooth 3.0.

Органайзер і мультимедія: будильник, калькулятор, аудіо- та відеоплеєр, диктофон, FM-радіо з вбудованою антеною, ліхтарик.

Камера 0,3 МП.

Функція Powerbank

Надзвичайно потужна батарея ємністю 3100 мАг зможе забезпечити Вас якісним зв’язком на протязі 25 днів без підзарядки. Телефон також можна використовувати в ролі павербанка, що вкрай корисно, особливо у випадках, коли доступ до електричної мережі обмежений або взагалі відсутній.

Sigma mobile X-STYLE 34 NRG

Ще один телефон-павербанк від Sigma mobile. Родзинкою телефона безумовно є батарея ємністю 4050 мАг, яка забезпечить спілкування в помірному режимі порядку одного місяця без підзарядки. Крім того, завдяки X-STYLE 34 NRG ви зможете заряджати інші пристрої.

Разом з тим, телефон зберіг лаконічний та класичний дизайн, який сподобається багатьом користувачам.



Sigma mobile X-STYLE 34 NRG

Кольоровий дисплей 2,4 дюйми з роздільною здатністю 240х320.

Підтримка двох SIM-карт формату miniSIM.

Можливість розширення пам’яті microSD картками до 32 ГБ.

Бездротову передачу файлів забезпечує Bluetooth 3.0.

Органайзер і мультимедія: будильник, калькулятор, аудіо- і відеоплеєр, FM-радіо з вбудованою антеною, потужний ліхтарик, функціонал фільтрації телефонного спаму.

Sigma mobile X-STYLE 17 UPDATE

Перед нами базова модель телефону від Sigma mobile, який позбавлений всього зайвого. Телефон зберіг лише важливий функціонал та строгий, лаконічний і водночас приємний дизайн.

Телефон має непогану автономність завдяки батареї ємністю 1000 мАг. Цього заряду цілком достатньо для безперервного спілкування протягом 11 годин поспіль, а в режимі очікування – до 7 діб. Для заряджання телефону використовується стандартний microUSB роз’єм, розташований в нижній частині корпусу.

Кольоровий контрастний екран діагоналлю 1,77 дюйма з роздільною здатністю 128х160.

Підтримка двох miniSIM карт.

Розширити пам'ять можна завдяки слоту microSD-карт об’ємом пам’яті до 32 ГБ.

Органайзер і мультимедія: будильник, калькулятор, календар, аудіо- та відеоплеєр, FM-радіо з вбудованою антеною та ліхтарик.

Цікава фішка пристрою – налаштування FM-радіо сигналом будильника.

Sigma mobile X-STYLE 18 TRACK

Модель X-STYLE 18 Track розроблений для зручного повсякденного використання. Завдяки ребристим кольоровим боковим панелям корпусу телефон впевнено лежить в руці. Це справді зручний телефон для повсякденних завдань.

Як і попередня модель, X-STYLE 18 Track отримав батарею ємністю 1000 мАг. Вона дає змогу спілкуватися у режимі розмов до 11 годин поспіль, а в режимі очікування до 7 діб.



Sigma mobile X-STYLE 18 TRACK

Кольоровий контрастний екран діагоналлю 1,77 дюйма з роздільною здатністю 128х160.

Підтримка двох miniSIM карт.

Підтримка microSD-карт об’ємом до 32 ГБ.

Органайзер і мультимедія: будильник, калькулятор, календар, аудіо- та відеоплеєр, FM-радіо з вбудованою антеною.

Sigma mobile X-STYLE 32 BOOMBOX

Як можна зрозуміти з назви моделі, перед нами не простий кнопковий телефон, а повноцінна Bluetoоth-колонка, яка зробить будь-який відпочинок чи похід веселішим: X-STYLE 32 Boombox можна підключити до комп’ютера, ноутбука або смартфона, а завдяки функції Magic Voice можна весело розіграти співрозмовника – ваш голос буде кумедно змінено.



Sigma mobile X-STYLE 32 BOOMBOX

LCD-дисплей діагоналлю 2.4 дюйма та роздільною здатністю 240х320.

Підтримка двох SIM-карт формату mini.

Підтримка карт пам'яті microSD до 32 ГБ.

Бездротову передачу файлів забезпечує Bluetooth 3.0.

Органайзер і мультимедія: будильник, календар, аудіо- та відеоплеєр, калькулятор.

Ще одна родзинка – потужний ліхтарик, який освітить шлях на 40 кроків вперед, та окрема кнопка для його ввімкнення.

Надзвичайно потужна батарея ємністю 3200 мАг зможе забезпечити Вас якісним зв’язком на протязі 25 днів без підзарядки. Завдяки функції Powerbank та ємній батареї X-STYLE 32 BOOMBOX можна підзарядити телефон друга або інші ґаджети.