Проблеми з доступом до популярного месенджера Telegram спостерігаються у користувачів України та інших країн. Проблеми можуть бути пов'язані з підключенням до сервера та надсиланням або отримуванням повідомлень.

Згідно з інформацією ресурсу Downdetector, перебої почалися близько 13:20 за Києвом, повідомляє 24 канал.

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Найбільше звітів із західної частини Росії, України та Білорусі, але є помітні вогнища у Європі, США, Казахстані, Бразилії та інших країнах. У підтримці Telegram повідомили, що команді месенджера відомі проблеми з підключенням, розробники вирішують їх.



Найбільше проблем зафіксовано у західній частині Європи / Фото Downdetector

Останнім часом Telegram все частіше переживає проблеми в роботі месенджера. Останній раз значний збій в роботі було зафіксовано 21 вересня, він стався через дві доби після ще одного "падіння" сервісу.