Якщо спробувати перекласти назву китайського виробника Xiaomi, то можна отримати чимало дивних і навіть комічних назв. CEO Лей Цзюнь нарешті розповів, що ж означає назва компанії Xiaomi.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь розповів про те, що під час створення компанії довго обговорювали саме назву, пише Gizchina.

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Як придумали назву

Було чимало пропозицій, наприклад: "Червона зірка" (Red Star), "Червоний перець" (Red Pepper) і "Чорний рис" (Black Rice). Але з різних причин ні одна з назв не було схвалено.

В ході обговорення я раптово згадав свою улюблену фразу: “Будда вважає рисове зерно таким же важливим, як і священна гора Меру”, – сказав Цзюнь.

Після цього хтось запропонував назвати компанію словом "рис" (Mi китайською), інвестор Лю Цинь вирішив додати до "рису" слово "маленький". Так і утворилась назва Xiaomi. Назва сподобалась усім, тому її затвердили.

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Щодо твердження про те, що успіх компанії залежить від назви компанії, то Лей Цзюнь заперечує таке твердження. За його словами, успіх компанії визначають інші складові. Якщо компанії не вистачає основних технологій, у неї немає хороших продуктів, вона не приділяє увагу користувачам, то вона не зможе домогтися успіху.