Розпродаж на честь Чорної п'ятниці вже став традицією в Steam. Під час акційних знижок ігри втрачають у вартості до 90%. Не виключено, що серед знижок опиняться саме ті тайтли на які ви давно чекали.

Дата проведення розпродажу

Розпродаж на честь Чорної п'ятниці у Steam почнеться 26 і триватиме до 29 листопада включно

У всі ці дні користувачі платформи отримають можливість придбати ігри будь-яких жанрів і ігрові товари на майданчику за дуже приємними цінами, адже часто знижки сягають 95%.

Цікаво Головні ігрові релізи листопада 2020: календар для геймерів

Тож, якщо ви давно хотіли купити собі ту чи іншу гру, або бажаєте зробити комусь приємний подарунок – Чорна п'ятниця у Steam саме той час, коли про це варто задуматися.

Які ігри отримають знижки у Steam

Чорна п'ятниця у Steam передбачає високі знижки і великий асортимент товарів, на які вони поширюється. Що стосується Steam, то ви побачите знижки на більшість ігор, починаючи з маловідомих і закінчуючи грандіозними AAA проєктами. Наприклад, минулого року покупці могли купити гру GTA 5, яка досі є лідером продажів на майданчику, всього за 350 гривень, а це в два рази нижче, ніж початкова ціна!

Серед ігор, які отримають знижки на Чорну п'ятницю у Steam буде безліч ААА проєктів різних студій, тож втрати таку можливість не рекомендуємо. Однак крім таких ігор користувачі платформи зможуть купити за знижками і масу інших класичних тайтлів.

Як ви вже, напевно, зрозуміли, Чорна п'ятниця у Steam стане прекрасним шансом для вас, якщо ви давно хотіли купити собі що-небудь новеньке пограти. Ціни з 26 по 29 листопада у Steam будуть вкрай низькі, що дозволить вам, купити все, що вам потрібно.