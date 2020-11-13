Mozilla напередодні Чорної п'ятниці опублікувала неформальний рейтинг популярних ґаджетів Privacy Not Included. Пристрої в ньому розподілили за критерієм можливості зловживання або розкриття даних користувачів. На останніх позиціях рейтингу опинилася продукція Amazon і Facebook.

У списку Mozilla 136 продуктів. Їм присвоїли рейтинг від "Not Creepy" (безпечні) до "Super Creepy" (дуже небезпечні). 37 ґаджетів отримали позначку "Приватність відсутня", а 22 продукту були відзначені як "Кращі" за відмінні заходи щодо забезпечення конфіденційності і безпеки.

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Цього року з'явився новий розділ рейтингу про продукти, які працюють на базі штучного інтелекту. Тож перейдемо до переліку товарів.

Найкращі товарами

До переліку потрапили пристрої від Sonos, Garmin, Withings, Sennheiser, а також Nintendo Switch.

Найгірші пристрої

Негативно відзначилися пристрої Ring, Echo і Halo від Amazon, а також Facebook Oculus Quest 2 і Facebook Portal.

Пристрої з поміткою "не страшно"

"Дещо небезпечні" пристрої

2

А ось перелік "помірно небезпечних" товарів

"Найбільш небезпечні" пристрої

Категорія зібрала найбільший перелік пристроїв.

При цьому компанія не включила в рейтинг смартфони. У Mozilla пояснили, що зосередилися на дослідженні певних споживчих сегментів, зокрема, продуктів, які часто купують у подарунок. Вони відзначили, що в рейтингу згадуються альтернативні товари Apple та Google, і за їхніми показниками можна зрозуміти політику щодо конфіденційності у цих компаніях.