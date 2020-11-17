Наближається головний розпродаж року – Чорна п'ятниця 2020. Традиційно по всьому світу магазини готують найбільші знижки, а ми – рекомендації, що ж цікавого можна купити зі знижкою в цей день, та на що звертати увагу при виборі.

Чорна п'ятниця близько! 27 листопада стартує грандіозний розпродаж. У Black Friday беруть участь найпопулярніші українські та іноземні онлайн-рітейлери електроніки і техніки, гучні бренди, супермаркети з продажу всього на світі, що можна вдягти, кудись поставити і взяти з собою, від автотоварів до дитячих іграшок. Про три цікавих продукти, які можна купити в цей день читайте в матеріалі 24 каналу.

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Бездротові навушники

Більшість навушників, які йдуть в комплекті з мобільними телефонами — дешеві моделі, які звучать погано. Якщо ви хочете почути відмінний звук, то вам доведеться помучитися, вибираючи собі відповідну модель.



Бездротові навушники: на що звернути увагу / Фото unsplash

Навушники можна поділити на накладні – це великі повнорозмірні моделі, які повністю накривають вухо, та вставні – компактні та легкі, вони можуть бути внутрішньоканальними (вакуумними), що поміщаються в вушний канал і утримуються за допомогою силіконової накладки, та вкладками – пласкими навушниками, які вільно поміщаються у вухо.

На що ж звертати увагу при виборі навушників?

Конструкція: надягаємо зверху або вкладаємо у вухо.

Наявність шумоізоляції. Для комфортного прослуховування в умовах гучних шумів навколо.

Звук. За можливості протестуйте звучання навушників.

Час автономної роботи.

Наявність кнопкового або жестового сенсорного керування.

Можливість підключення через дріт до комп'ютера чи смартфона. Знадобиться, якщо акумулятор розрядиться.

Для комфортного прослуховування музики якість звуку є одним з найважливіших параметрів. Тому при виборі бездротових навушників варто звернути увагу на такі характеристики:

Діапазон частот на яких відтворюється звук – чим ширше частотний діапазон, тим багатше звучання.

Чутливість. Впливає на гучність звуку. Вимірюється в дБ і чим вона вище – тим краще (100 дБ і більше).

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Електронна книга



Електронні книги: на що звернути увагу при виборі / Фото unsplash

Українські видавці активно розвивають напрямок електронних книг. Асортимент постійно розширюється і сьогодні у більшості популярних видавництв та інтернет-книгарень можна знайти розділи з електронними виданнями. Тим, хто любить читати, але при цьому з різних причин не може або не хоче носити габаритні паперові книги, варто задуматись над покупкою електронної читалки. Вона може вміщати тисячі сторінок тексту, займаючи при цьому зовсім небагато місця.

На що звертати увагу при виборі електронної книги?

Тип екрану: звісно ж, це мають бути електронні чорнила, а не екран, що випромінює світло, адже останній призводить до швидкої втоми очей.

Розмір екрану: оптимально 6-10 дюймів (15-25 сантиметрів), що приблизно дорівнює розмірам звичайних книг.

Підсвічування: воно дуже виручає, коли відсутнє інше джерело світла, але така функція може впливати на ціну.

Найпопулярніші формати файлів: пристрій повинен вміти зчитувати FB2, EPUB та PDF. Кількість форматів книг насправді велика, проте саме ці три – найпопулярніші.

Тривалість роботи. Ємність батареї та ефективна технологія електронних чорнил дозволяє заряджати такі пристрої досить рідко. Все залежить від частоти використання, але при щоденному читанні це можна робити приблизно раз на два тижні.

Внутрішня пам'ять. Загалом через компактні об'єми електронних книг вистачить і 8 гігабайтів для гарної бібліотеки. Проте можна розглянути і рідери з підтримкою карт пам'яті.

Управління. Воно може здійснюватись як за допомогою кнопок, так і бути сенсорним. Існують також гібридні моделі, що підтримують обидва варіанти.

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Павербанк



Павербанк: на що звернути увагу при виборі / Фото unsplash

Інтернет рясніє жартами про те, що сьогодні перед виходом з дому ми перевіряємо, в першу чергу, не те, чи чогось не забули, а те, чи зарядили ми всі свої пристрої, і, насамкінець, чи зарядили ми саму зарядку. Жарти жартами, але в цьому є своя правда. Телефони, комп'ютери, планшети, навушники, окуляри, браслети, трекери, годинники – все це ми використовуємо в повсякденному житті і не завжди пристрої мають гарну енергоефективність. Тому для уникнення непередбачуваних ситуацій, коли у довгій черзі раптом розрядився смартфон, і варто подбати про павербанк.

На що звертати увагу при виборі?