Чорна п'ятниця в PlayStation Store: компанія влаштувала ігровий цінопад
Найочікуваніший ігровий розпродаж 2020 року – "Чорна п'ятниця" в PlayStation Store триватиме з 20 по 30 листопада. Геймерів очікують знижки до 70% на найбільш популярні ігри та ексклюзиви останніх років.
Придбання багатьох цифрових версій ігор, представлених на розпродажі, дає доступ на завантаження гри як для PlayStation 4, так і для нової консолі PlayStation 5, наприклад, FIFA 21 та Watch Dogs: Legion, повідомляє 24 канал.
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Серед найяскравіших пропозицій цієї осені:
The Last Of Us 2 – 1 082 гривні (-43%)
Ghost of Tsushima – 1 419 гривень (-29%)
Marvel’s Avengers – 1 000 гривень (-50%)
FIFA 21 – 1 209 гривень (-45%)
Watch Dogs: Legion – 1 234 гривні (-35%)
Знижки в PlayStation Store
Крім ігор подешевшала на 25% річна підписка на сервіс PlayStation Plus. 12 місяців підписки обійдуться користувачам усього в 974 гривні.
Окрім ігрових знижок, очікується цінопад на контроллери DualShock 4 (Антрацитовий чорний, Синя хвиля, Червона лава, Білий льодовик, Midnight Blue) – 1 256 гривень (-30%) та Лімітовані видання DualShock 4 – 1 456 гривень (-27%).
Усі пропозиції на ігри, DLC та підписку ви знайдете на спеціальній сторінці PlayStation Store, присвяченій "Чорній п'ятниці". А на офіційному сайті PlayStation – акційні пропозиції на ігрові аксесуари.
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