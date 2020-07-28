Дослідники з університетів Стенфорда і Північної Кароліни схоже знайшли рішенням для захисту космонавтів від радіаційного опромінення. Під час потенційних міжпланетних подорожей дослідники запропонували застосовувати для захисту спеціалний вид грибка, який з'явився у Чорнобилі.

Дослідникам вдалося експериментально підтвердити, що Cladosporium sphaerospermum здатний поглинати радіацію. Щоб це вияснити грибок відправили на міжнародну космічну станцію (МКС) де він пробув протягом 30 днів з грудня 2018 року по січень 2019 року.

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З'ясувалося, що цей вид грибка здатний здійснювати радіосинтез з метою розмноження, використовуючи пігмент, відомий як меланін, для перетворення гамма-випромінювання в хімічну енергію.

Як це з'ясували

На станції в рамках експерименту розмістили чашки Петрі з грибами. Кілька лічильників Гейгера й датчиків підключили до мікрокомп'ютера Raspberry Pi для захоплення рівнів радіації і вимірювання вологості, температури й інших параметрів. Гриби вижили в умовах мікрогравітації і при цьому знизили рівень радіації майже на 1,82%. За розрахунками команди, цей показник може зрости до 5%, якщо гриби будуть повністю оточувати об'єкт. Особливо наголошувалося, що грибковий шар був відносно тонким, всього 1,7 мм.



Грибок пробув на МКС протягом 30 днів

Дослідники зробили висновок, що шар завтовшки в 21 см "в значній мірі зведе нанівець" річну дозу, яку космонавти можуть отримати на Марсі. У поєднанні з меланіном і реголітом буде досить шару завтовшки 9 см.

Раніше було підраховано, що за одну подорож на Марс і назад людина може отримати 60% від допустимої прижиттєвої норми опромінення.

Великою перевагою цього методу захисту для міжпланетних подорожей вчені називають те, що даний грибок можна вирощувати в необхідних кількостях прямо на борту корабля, просто підживлюючи його потрібними речовинами.