Корпорація Google провела велику презентацію Звісно, головними зірками стали Pixel 5 таPixel 4a 5G. Та разом з тим анонсували низку інших пристроїв, серед них – нова телеприставка Chromecast на базі Google TV.

Нагадаємо, зараз платформа Android TV змінила назву Google TV. Як можна побачити на сайті корпорації, Chromecast отримав габарити 162х61х12,5 мм та важить всього 55 грамів.

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Що ще цікавого

Новинка підтримує відео з роздільною здатністю 4K при 60 к/с, також тут є підтримка HDR, HDR10 і HDR10 +.

Ґаджет працює на базі 4-ядерного чіпа SoC AMLogic S905X2 парі з 2 ГБ оперативної пам'яті. Підключення відбувається за допомогою HDMI, а зарядка – через USB-C.

Chromecast – дуже компактна приставка / Скріншот

Ціна

Новинку можна придбати у трьох стильних кольорах:

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білий,

блакитний,

помаранчевий.

Chromecast with Google TV оцінили у 50 доларів (1400 гривень).