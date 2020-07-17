Програмна обробка фотографій давно стала стандартом для більшості смартфонів. Розумні алгоритми здатні на льоту "підтягнути" баланс кольору, експозицію, різкість і навіть тон шкіри. Але незабаром власники Android-ґаджетів можуть зіткнутися з несподіваними змінами.

За даними мережевих інформаторів, у новій версії мобільної операційки Google планує відмовитися від цифрових фільтрів за замовчуванням.

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Які зміни чекають користувачів

Головний редактор ресурсу XDA-Developers Міш'ал Рахман опублікував фрагмент документа, пов'язаного з особливостями Android 11. Якщо вірити витоку, Google незабаром змусить виробників смартфонів переналаштовувати камери своїх пристроїв таким чином, щоб будь-які "покращувачі" були відключені за замовчуванням, а ретуш користувач міг провести лише вручну за допомогою застосування фільтрів. Судячи з тексту нового положення, ґаджети повинні забезпечувати "реальний стан шкіри, кольору й геометрії обличчя власника".



На користувачів Android 11 чекають зміни

З урахуванням звиклої практики, при якій апарати довгий час "привчали" власників до автоматичної постобробки, покупці нових смартфонів на Android 11 можуть відчути падіння якості зйомки у порівнянні, наприклад, з iPhone, де бьютіфікація селфі ввімкнена за замовчуванням.

Причини, за якими Google планує внести відповідну модифікацію в нову версію Android, джерело не повідомляє. Крім того наразі остаточно невідомо чи справді Google відмовиться від постобробки фотографій за замовчуванням в новій версії операційки.