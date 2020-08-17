Після оголошення компанією Mozilla про скорочення штату співробітників і зміну пріоритетів розробки програмного забезпечення доля популярного браузера Firefox виявилася під питанням. Але схоже, що в короткостроковій перспективі користувачам можна не хвилюватися – відразу кілька мережевих джерел повідомили про підписання софтмейкером нового партнерського договору з компанією Google.

За даними techspot, у рамках договору про співпрацю Mozilla гарантує, що Google залишиться пошуковою системою за замовчуванням для Firefox в низці регіонів світу, включаючи США.

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Ця колаборація, на думку аналітиків, забезпечить розробникам браузера стабільну фінансову підтримку як мінімум на найближчі три роки – саме про такий термін угоди повідомляє джерело.

Хоч самі представники компанії не розповідають, яка сума в угоді фігурує, інсайдери повідомили виданню The Register, що Mozilla буде отримувати за умовами зазначеної угоди від 400 до 450 мільйонів доларів щорічно – до 2023-го включно.



За чутками Mozilla та Google уклали угоду терміном на три роки

Раніше генеральний директор Mozilla Corporation Мітчелл Бейкер, оголошуючи про реорганізацію, сказав, що компанію чекає безліч нововведень вже в поточному році, попри звільнення значного числа розробників.