Екран діаметром менше ніж дюйм за нинішніми мірками видається безглуздістю, але "персональний кінотеатр" Cinera Edge доводить зворотнєю. Ґаджет розміщує картинку в кількох сантиметрах від очей, всередині гарнітури. До того ж обіцяно підтримку 5К та звук Dolby Surround Sound.

Компанія вже давно займається схожими пристроями. Однак нова версія виглядає набагато компактнішою та елегантнішою від попередніх і за розмірами нагадує професійні навушники, пише New Atlas.

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Особливості нової гарнітури

Нова Edge важить 490 грамів, її габарити 197×207×103 мм. Компанія зазначає, що інженери розподілили масу таким чином, щоб не вся вага концентрувався в передній частині гарнітури, і тепер її простіше носити тривалий час. Принаймні можна витримати півторагодинну комедію. А акумулятора з 5299 мАг вистачить на три години роботи ґаджета.

Всередині гарнітури Cinera Edge – пара OLED-дисплеїв діаметром 21 мм кожен, але з роздільною здатністю 2560х1440 пікселів, що наближає екран до 5К. Точніше, по ширині це дійсно 5К, а от по висоті екран вдвічі менший. До того ж, власник отримує поле зору на 66 градусів по горизонталі, тобто майже формат кінотеатрів IMAX.

Розробники стверджують, що відчуття під час перегляду такі, неначе дивитися 30,5-метровий екран з відстані 20 метрів.

Що можна переглядати на Cinera Edge

Система працює на Android 7, так що можна запустити програми на кшталт Netflix, YouTube, HBO Max, Disney+, Hulu або Twitch. Плюс є слот для карти MicroSD.

У версії Pro є також порт HDMI, через який легко підключається комп'ютер, ігрова приставка або програвач, а також звук Dolby Digital surround з чотирма колонками у кожному вусі і 32 ГБ замість 16 ГБ вільної пам'яті.

Керувати меню можна через сенсорну панель на навушниках, а підтримка 3D дозволяє передавати в кожне око окреме зображення для створення ефекту стерео. Картинку також можна налаштувати під особливості зору користувача, так що йому не доведеться надягати під гарнітуру окуляри.

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Коли можна буде купити Cinera Edge

Підтримати вихід Cinera Edge можна на Kickstarter, де проєкт вже набрав на 100 000 доларів більше ніж було заявлено. Вартість базової моделі – 450 доларів (12 175 гривень), Pro обійдеться в 550 доларів (14 881 гривень). Поставки обіцяють розпочати у грудні 2020 року.