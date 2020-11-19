Cogito, лідер в галузі рішень емоційного інтелекту в режимі реального часу, оголосив, що отримав фінансування в розмірі 25 мільйонів доларів. Cogito використає інвестицію для укріплення і розширення своїх позицій на ринку.

Компанія створює програмне забезпечення, яке аналізує емоції співрозмовника під час телефонної розмови, пише businesswire.

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Що відомо

Раунд був проведений під керівництвом Goldman Sachs Growth Equity і включає участь нових та існуючих інвесторів, включаючи Salesforce Ventures.

Дана технологія може бути корисна насамперед у сфері телефонного облсуговування. Система аналізуватиме темп, тон мови та інші фактори, щоб передбачати наміри співрозмовника. В результаті, оператори зможуть дізнатися про свої помилки прямо під час розмови з клієнтом і виправити їх.

Пандемія показала, наскільки важливе наше програмне забезпечення для поліпшення взаємодії з клієнтами і вирішення проблеми вигорання співробітників. Коли все більше працівників працюють віддалено, наявність ШІ-коуча, який може зрозуміти і направити, допомагає співробітникам залишатися залученими, а керівникам — краще надавати підтримку,

— пояснив CEO Cogito Джошуа Фіст.

Нещодавно Cogito запустила інтеграцію з Amazon Connect, службою контактних повідомлень Amazon для багатоканального зв’язку, щоб надати тренінгові функції платформи Cogito клієнтам Amazon Web Services (AWS).