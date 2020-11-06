Стартап Coobic.ai з'явився в 2019 році як платформа з розважальним контентом для навчання дітей в ігровій формі. Першим продуктом компанії стала дитяча розумна колонка Coobic.

Розумна колонка Coobic створена для дітей від 3 до 10 років. Вона вміє безперервно грати до 5 годин поспіль, пише 24 канал.

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Що цікавого

У кубику розміром з дитячу долоньку відразу записано 35 годин контенту для дітей, а через вбудований модуль Wi-Fi можна легко завантажити нові казки, аудіокниги та освітній контент. Контент Coobic.ai виробляють і адаптують самі.



Розумна колонка для дітей / фото coobic_ai

У пристрої розташовується NFC-модуль, який дозволяє взаємодіяти з ігровими предметами. Дитині досить піднести пристрій до картки з RFID-міткою, і Coobic почне свою роботу: розповість цікавий факт про тварин, приступить до навчання англійської мови, прочитає казки, розповість цікаві факти про світ.

Курси, казки або ігри ретельно адаптуються під формат розумної колонки. Команда проекту регулярно тестує курси на фокус-групах з дітьми і консультується з фахівцями. Наприклад, при підготовці гри з динозаврами команда залучала палеонтолога музею Дарвіна, а створюючи гру про морських тварин, консультувалася з вченим-іхтіологом.