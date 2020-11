Одна з головних проблем пандемії коронавірусу – виявлення носіїв інфекції, у яких відсутні симптоми. Дослідники Массачусетського технологічного інституту розробили метод діагностики за допомогою штучного інтелекту, який визначає носіїв вірусу по кашлю з точністю 97 %.

Нова методика базується на результатах попереднього дослідження з виявлення хвороби Альцгеймера на основі аналізу кашлю та мови, опублікованого в журналі IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology.

Що вміє нова розробка

Як виявилося, зміни, що виникають при обох хворобах, схожі, оскільки в першу чергу уражається носоглотка і голосові зв'язки.

В методиці задіяна нейронна мережа ResNet50. Вона пройшла навчання на тисячах годин записів людської мови, наборі слів, вимовлених в різних емоційних станах, а також занесених в базу варіаціях кашлю, що допомагає виявляти зміни в роботі органів дихання.

В результаті, проаналізувавши 2500 записів кашлю підтверджених COVID-інфікованих, ШІ ідентифікував 97,1 % хворих з 100% безсимптомних випадків.

