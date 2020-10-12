Донедавна вчені вважали, що вірус COVID-19 може жити на різних поверхнях від кількох днів до кількох тижнів. Це стосувалось і поверхні смартфонів. Однак, свіже дослідження показує, що коронавірус може зберігатись на смартфонах до 28 днів.

Про це кажуть дослідники Національного наукового агентства Австралії, передає видання Engadget.

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Як кажуть експерти, COVID-19, може бути активним на гладких поверхнях, таких як екрани смартфонів, грошах тощо. При цьому він може жити на таких поверхнях набагато довше, ніж вірус грипу.

При цьому на тканинах і інших пористих поверхнях коронавірус гине вдвічі швидше, тобто приблизно за 14 днів.

Як очистити смартфон

Очевидно, разом із іншими важливими правилами (носіння маски та ретельне миття рук), потрібно дбати і про гігієну смартфона. Девайс потрібно протирати щоразу, як повертається додому.

Для протирання годяться звичайні серветки для техніки. А от із спиртом чи спиртовмісним антисептиком треба бути обережним.

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Смартфон без захисного скла чи плівки потрібно протирати спеціальним розчином (40% спирту + 60% води). Адже чистий спирт може пошкодити олеофобне покриття девайсу.

Якщо ж є додаткове покриття, то воно не таке чутливе, тож можна спочатку обробити руки, а потім і смартфон.

Чим протирати смартфон / Інфографіка 24 канал