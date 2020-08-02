У неділю, 2 серпня, космічний корабель Crew Dragon з астронавтами Дагласом Герлі та Робертом Бенкеном на борту успішно приводнився.

Як повідомляє 24 канал, корабель Crew Dragon з астронавтами Бобом Бенекеном та Дагом Герлі місії Demo-2 успішно повернувся на Землю. Астронавти перебувають в капсулі та очікують на корабель і команду, яка повинна забрати астронавтів на корабель і доправити на сушу.

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Відео успішного приводнення Crew Dragon



Момент приводнення капсули

Трансляція повернення астронавтів

Прямий ефір NASA

Прямий ефір SpaceX

Основні операції та час

Процес розстикування відбувся 2 серпня о 3:05 за київським часом.

Екіпаж приводнився 2 серпня о 21:48 за Києвом.

Як проходило повернення астронавтів на Землю

Відстикування та вхід в атмосферу

Повернення корабля почалося з відстикування від МКС (кілька годин тому воно пройшло успішно) після чого корабель здійснив серію імпульсів двигунами Draco, щоб відійти від станції на безпечну відстань.

Дивіться відео відстикування Crew Dragon

Фінальне ввімкнення двигунів корабля вивело його на потрібну траєкторію спуску, завдяки чому капсула почала вхід в щільні шари атмосфери, де піддалася нагріванню до 2000° С. При цьому відбулася запланована тимчасована втрата зв'язку з екіпажем через плазмові потоки, які оточували капсулу.

Етапи повернення Crew Dragon (час за Києвом):

20:51 – Відділення вантажного відсіку корабля

20:56 – Включення двигунів для маневру сходу з орбіти

21:08 – Вимкнення двигунів

21:11 – Закриття кришки конуса обтічника корабля

21:32 – Початок процедури входу Crew Dragon в атмосферу

21:44 – Вихід витяжних парашутів, уповільнення корабля

21:45 – Розгортання основних парашутів

21:48 – Приводнення

Приводнення

Останнім етапом посадки стало розкриття гальмівних парашутів. Вони призначені для уповільнення корабля перед приводненням. Витяжні парашути розкрилися на висоті 5.5 км, коли швидкість капсули складе 560 км/г. Чотири головних парашути розкрилися на висоті 1.8 км, коли швидкість корабля зменшилася до 190 км/г.



Момент розкриття парашутів

Місце посадки обрали з використанням певних пріоритетів, починаючи з вибору дати й часу відбуття від станції до максимальної кількості можливостей для посадки в географічно різних місцях для страхування від різких погодних змін.



На землю екіпаж доправлятиме вертоліт

Рятувальна операція

Після приводнення до капсули відправилися кораблі рятувальних команд Go Searcher і Go Navigator. Інженери, рятувальники, медичні працівники та інші експерти NASA перевірять цілісність корабля Crew Dragon і проведуть операцію з безпечного підйому капсули з астронавтами на палубу рятувального корабля. Коли медичні працівники проведуть всі необхідні попередні перевірки, астронавтам дозволять покинути космічний корабель і пройти в медичну зону для відновлювальних процедур.



Рятувальний корабель Go Navigator

Що буде з кораблем Crew Dragon

Капсула Crew Dragon повернеться до Флориди для перевірок і зняття даних, які збиралися протягом всієї випробувальної програми. SpaceX і NASA при успішній сертифікації системи приступлять до робочих місій з доставки екіпажів в рамках Commercial Crew Program. Тоді вже в кінці вересня відбудеться повномасштабна піврічна програма корабля Crew Dragon – Crew-1, коли до МКС полетять вже 4 астронавти.

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Повернення місії Demo-2 стало першим поверненням приватного космічного корабля з астронавтами на борту з космічної станції, і завершило місію NASA SpaceX Demo-2 після більш ніж двох місяців проведених на Міжнародній космічній станції.