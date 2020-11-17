Crew Dragon успішно пристикувався до МКС: відео
Корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією зранку 17 листопада за київським часом. Стикування відбулося в автоматичному режимі через 28 годин після запуску ракети Falcon 9.
Стикування підтверджено – Crew Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію, повідомила компанія SpaceX у своєму твіттері.
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Після стикування члени нового екіпажу Crew Dragon провели ще близько години всередині капсули для перевірки витоків повітря й вирівнювання тиску зі станцією.
Після цього всі члени екіпажу зійшли на Міжнародну космічну станцію. Там їх зустріли радісно й з обіймами. Загалом на МКС прибули 4 нових астронавтів:
- Майкл Хопкінс – астронавт NASA,
- Віктор Гловер – астронавт NASA,
- Шеннон Уокер – астронавт NASA,
- Соїті Ногуті – авіаінженер японського аерокосмічного агентства JAXA.
Екіпаж Crew Dragon прибув на МКС: дивіться відео
До слова, нова місія Crew-1 стала першим регулярним польотом астронавтів NASA та Японського агентства JAXA з МКС на космічному кораблі SpaceX, які здійснюють з території США.
Джерело: 24 канал
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