Корабель Crew Dragon американської компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією зранку 17 листопада за київським часом. Стикування відбулося в автоматичному режимі через 28 годин після запуску ракети Falcon 9.

Стикування підтверджено – Crew Dragon прибув на Міжнародну космічну станцію, повідомила компанія SpaceX у своєму твіттері.

До слова SpaceX успішно запустила Crew Dragon Resilience: все, що потрібно знати про місію Crew-1

Після стикування члени нового екіпажу Crew Dragon провели ще близько години всередині капсули для перевірки витоків повітря й вирівнювання тиску зі станцією.

Після цього всі члени екіпажу зійшли на Міжнародну космічну станцію. Там їх зустріли радісно й з обіймами. Загалом на МКС прибули 4 нових астронавтів:

Майкл Хопкінс – астронавт NASA,

Віктор Гловер – астронавт NASA,

Шеннон Уокер – астронавт NASA,

Соїті Ногуті – авіаінженер японського аерокосмічного агентства JAXA.

Екіпаж Crew Dragon прибув на МКС: дивіться відео

До слова, нова місія Crew-1 стала першим регулярним польотом астронавтів NASA та Японського агентства JAXA з МКС на космічному кораблі SpaceX, які здійснюють з території США.