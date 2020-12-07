Група вчених з Гладстона, Каліфорнійського університету в Берклі та Каліфорнійського університету в Сан-Франциско створили технологію швидкого мобільного тесту, який, як вважають, допоможе боротися пандемією. Спочатку вони працювали над технологією для виявлення ВІЛ, проте у січні вирішили зосередитися на створенні тесту для COVID-19, розповіли на офіційному сайті Gladstone.

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Що відомо

Науковці хотіли створити прилад, який би аналізував зразки мазка з носа без додаткового дорогого обладнання. Як мікроскоп використали камеру від смартфона і це спрацювало.

Сучасні ПЛР-тести, які застосовуються для виявлення COVID-19, вимагають використання складного обладнання для виділення генетичного матеріалу SARS-CoV-2. Щоб спростити діагностику, вчені застосували технологію CRISPR для прямого виявлення вірусної РНК.

У новому методі зразок поміщають в пристрій, який підключено до смартфона. Якщо він містить РНК SARS-CoV-2, то незабаром забарвлення зразка стає флуоресцентним, і камера зчитує сигнал.

Простіший хімічний склад у поєднанні з камерою смартфона скорочує час виявлення і не вимагає складного обладнання,

– прокоментувала старший автор дослідження Мелані Отт.

Метод також дозволяє оцінити й кількість вірусу в організмі. Отже, можна одразу дізнатись стадію хвороби. У разі невеликої кількості вірусу для його виявлення знадобиться близько 30 хвилин, якщо вірус набув значного поширення, буде достатньо і п'яти.

Такий тест, як заявляють розробники, працює з будь-яким типом смартфона. Крім того, застосування не обмежується коронавірусною інфекцією. Технологію можна адаптувати і для інших респіраторних вірусів.